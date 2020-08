Quién es el empresario que más dolares trajo al país este año: compite “mano a mano” con Galperin

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó que miles de empresas debieran agudizar su ingenio para lanzar nuevos servicios y productos que les permitieran resignar el mayor porcentaje posible de sus ingresos durante las medidas de aislamiento y distanciamiento social dispuestas.

Por tal motivo, muchas de esas firmas debieron iniciar rápidamente su proceso de transformación digital que tenían postergado, por ejemplo, para poder sumarse a la tendencia de operaciones online.

Otras compañías, en tanto, que tuvieron un nacimiento 100% tecnológico o digital y cuyo funcionamiento digital ya se encontraba aceitado, luego de un pequeño parate producto de la incertidumbre, recuperaron rápidamente la senda del crecimiento que exhibían.

Los 5 nuevos "unicornios" argentinos: cuáles son y qué hacen las próximas empresas que valdrán us$ 1000 M El concepto de "unicornio" estrictamente financiero apunta compañías con una valuación mayor a los u$s 1000 millones. Además, hay una serie de valores y características que unifican a este tipo de empresas: son firmas basadas en tecnología, emergentes dentro de un mercado, fundadas por emprendedores menores a 35 o 40 años, que tienen una solución apuntada a un usuario o consumidor final.

En este contexto de pandemia, la desarrolladora CB Insights –encargada de crear

software que predice tendencias tecnológicas- elaboró un informe que muestra cuáles son las startups mejor financiadas de América latina y el Caribe.

Mirá también Amazon lanzará más de 3.200 satélites: por qué ahora ofrecerán internet de alta velocidad El gigante estadounidense recibió la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense para iniciar el ambicioso proyecto. Cuánto invertirá y por qué ya existen voces en contra de la iniciativa.

Es decir, el trabajo muestra un detalle sobre los proyectos que más inversiones atrajeron a América latina.

¿Cuál es la empresa que más inversiones consiguió atraer a la Argentina?

Según el informe de CB Insights, la startup Ualá, creada por el empresario Pierpaolo Barbieri, fue la empresa que mayor volumen de inversión extranjera logró captar para el país.

Incluso, el propio Barbieri aprovechó su cuenta personal de Twitter (@pbarbieri) para mencionar el informe y expresar el orgullo por conseguir que su firma se ubicara entre las que más recursos consiguieron en la región

“Gran orgullo que @uala_arg esté entre las startups que más inversiones atrajeron en América Latina. Es inversión internacional en talento argentino (y diez nacionalidades más) para crear más oportunidades, empleo e inclusión financiera. Esta revolución crece! Gracias”, posteó Barbieri.

¿Qué pasó en el resto de América latina?

El gráfico elaborado por la desarolladora CB Insights

El informe detalló también una cifra estimada sobre la cantidad de dinero que obtuvo cada empresa. Por ejemplo, según el informe, Ualá logró captar más de US$ 100 millones.

En México fue la startup Clip la que consiguió atraer mayor inversión extranjera (más de US$ 100 M); en Puerto Rico, la empresa AbartysHealth (más de US$ 1 M); en Barbados, la compañía Bitt (más de US$ 10), y en Costa Rica, la firma Huli (más de US$ 1 M).

Por otro lado, en Ecuador la empresa YaEstá.com (más de US$ 10 M); en Perú, la compañía Crehana (más de US$ 10 M), en Chile, la startup Adexus (más de US$ 100 M); y en Uruguay hizo lo propio Bankingly (más de US$ 10 M).

En tanto, en Brasil y en Colombia, las firmas Nubank y Rappi, respectivamente, fueron las que más dinero consiguieron atraer a sus países. Las cifras, según el relevamiento, superan los US$ 1.000 M en ambos casos.