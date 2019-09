Quién es el economista que predijó antes que nadie la crisis del dólar

Julián Zicari es doctor en Ciencias Sociales, Magíster y especialista en Historia Económica, y también licenciado en Historia, Economía y Psicología por la Universidad de Buenos Aires

Este investigador del Conicet subió a su cuenta de Twitter (@julianzicari) un recordatorio: “Fíjense esta entrevista que me hicieron en abril en Telefe. Me levantaron del aire porque les decía que el dólar se iba a a la mierda y que se venía una debacle económica. Se cumplió todo y encima me censuraron por advertirlo”. El tuit fue ampliamente compartido y “megusteado” en la red social.

La entrevista se la realizaron el 24 de abril de este año en el noticiero Buen Viernes, que conducen los periodistas Adrián Puente y Erica Fontana, y cuenta con la participación de Jonathan Viale.

El motivo de la llamada es que en aquellos días el Riesgo País había alcanzado los 950 puntos básico y querían que el especialista explique de qué se trataba. “A mayor tasa de interés que paga un bono, hay mayor riesgo”, esbozó como parte de su explicación. “Lo que mide es la diferencia entre el país que se supone que es más seguro del mundo, los Estados Unidos, contra el resto de los países. Los EE.UU. si quiere emitir deuda a 10 años, paga 3% anual, la Argentina tiene que pagar 13% anual [en aquel momento]”, desarrolló.

Pero cuando Puente le pregunta a Zicari cuál es la incidencia de este indicador en la economía real la respuesta fue más “oscura” de lo que esperaban.

“Depende del modelo económico”, dijo. “Con Cristina eran 2.000 puntos y con Néstor, picos de 4.000, pero no lo percibíamos porque la economía no estaba tan atada a los indicadores financieros y bursátiles”, se explayó.

Por su parte, “la economía macrista depende mucho de estos indicadores, de lo que pasa en el sector financiero. Es una economía muy dependiente de la deuda, de cómo funcionan los mercados y del tipo de cambio. El macrismo tuvo una política bastante liberal, de no controlar las tasas, de no controlar el dólar, sino todo el tiempo abrir la economía, sacar todos los controles sobre la cuenta de capital, sobre el dólar, desarmar el cepo, eso ha dejado a la economía mucho más volátil, mucho más endeble y frágil frente a cualquier cambio en los mercados financieros. La economía se resiente mucho, hay una ecuación en la economía macrista entre riesgo país y dólar. Si sube el Riesgo País, el dólar lo va a acompañar. Y si sube el dólar sabemos lo que nos pasa, sube la inflación, aumenta la pobreza, se profundiza la recesión, entonces todos nos asustamos y nos preocupamos mucho”, abundó.

Luego fue más allá con su vaticinio. Indicó que veía un “futuro muy oscuro” y luego expresó que no quería “deprimir a nadie” pero “si uno piensa en cómo se manejan las dinámicas y las crisis en la historia económica argentina, esto da señales de que viene lo peor”, dijo. “Los hechos que vienen son un aumento de la desconfianza, mientras más nos acerquemos a las elecciones la desconfianza del descontrol económico va a ir subiendo. Eso tiende a generar un vacío político y finalmente estallidos sociales.”

Como en aquel momento, más allá de la falta de crecimiento de la economía y las complicaciones para bajar la inflación, los indicadores estaban relativamente estables, esbozó una propuesta para salir del atolladero. “Estamos a tiempo de evitar que ocurra eso si finalmente se admite que hay un modelo económico fracasado y se puede llegar a un acuerdo político para controlar y evitar los golpes porque acá es como si viniera el huracán Katrina”, sostuvo, pero luego volvió a repetir su predicción. “Vamos a un deterioro muchísimo más agudo. No es que lo peor ya paso, cómo dice el gobierno sino que es lo que está por venir. El dólar me parece imposible que se va a quedar en estos niveles y el riesgo país va a subir todavía más”, puntualizó. Bastante cercano a lo que ocurrió en los días siguientes a que se conocieron los resultados de las PASO.

Luego no pudo seguir porque el conductor –Puente- le agradeció su participación y luego aclaro que, más allá del punto de vista del economista consultado, “el país todavía tiene recursos para fortalecer la dinámica de su economía y pensar que el año que viene, con una economía un poquito más dinámica, tengamos una perspectiva más optimista”.

A continuación mostraron un “electrocardiograma” del riesgo país que, en aquel entonces mostraba que el pico durante la era Macri estaba apenas tres puntos por encima del pico durante la presidencia de Carlos Menem: 950 al 24 de abril de 2019 versus 947 el 12 de julio de 1999.

Viale hablaba en aquel entonces de Alberto Fernández como “jefe de campaña” de Cristina Kirchner y se hacía eco de sus palabras: “Si Cristina es presidente, no vamos a defaultear la deuda”. En este momento, todavía se suponía que la ex presidenta se postularía para ser elegida nuevamente como primera mandataria. Todo esto, luego de la candidatura de Alberto F. y su posterior y holgada victoria en las PASO, parece parte de un futuro lejano pero todavía no transcurrieron ni cinco meses de esta emisión televisiva.

En el medio, post PASO, ocurrió una fuerte devaluación del peso, el “reperfilamiento” de la deuda de los últimos días y la “sangría” de depósito bancarios en moneda extranjera. La economía argentina, como el fútbol, está gobernada por –en palabras de Dante Panzeri- la dinámica de lo impensado.

La simpatía de Cristina

Zicari publicó este año su primer libro, “Camino al colapso: Como llegamos los argentinos al 2001”, en el que cuenta cómo se llegó a la crisis de diciembre de 2001. El libro tuvo amplia repercusión pero, incluso antes, en septiembre del año pasado, la ex presidenta Fernández de Kirchner, elogiaba una nota suya en el matutino Página/12 a través de su cuenta de Twitter, en el que hizo una comparación entre la economía del gobierno actual y la que llevó adelante el de la Alianza.