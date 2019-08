Quién es el "candidato Milei": el único economista que puede terminar con la crisis

Luego de conocerse el resultado de las PASO, el economista libertario Javier Milei advirtió: "Bonos y acciones se destruyen en el premarket en NY cayendo 20% y el dólar ya supera los $50. Postales de la crisis que se avecina". Así lo expresó el lunes posterior a los comisios preliminares.

Sin embargo, lo que realmente sorprendió fue la frase que siguió: "El único que puede parar esto es Alberto Fernández anunciando un equipo económico sólido. Sin embargo ello conspira contra su objetivo electoral".

"Frente a un espíritu expropiador que caracterizado al kircherismo, y los comentarios de los economistas que rodean al Frente de Todos es obvio que salgas espantados. Es obvio que se espere un default, dicen que no pagan las Leliqs, que regenocian con el FMI. Así sube la tasa de interés, se descordina el ahorro, la gente del peso y suben los precio. Sube el dólar, que es un activo financiero", explicó en diálogo con este medio Javier Milei.

El "candidato Milei"

Consultado por este medio sobre cómo se debería formar un eventual gabinete de economía que pueda llevar tranquilidad a los mercados, Javier Milei se animó a pronosticar quién sería para su opinión el candidato perfecto para enderezar la economía. "El economista en mejores condiciones ya lo tiene Fernández y es Guillermo Nielsen". Milei expresó que "si lo dejan armar el equipo puede salvar este caos".

Nielsen es economista, diplomático, político y profesor argentino. Fue Embajador de la República Argentina en Alemania (2008-2010), Ministro de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2006 y Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción entre 2002 y 2005. En 2015, fue precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Nielsen es el mejor candidato para ser ministro de Economía, afirmó Milei, y comentó una anécdota que explica cuál es la razón de su preferencia.

"Esto lo aprendí de De Pablo (por Juan Carlos, el economista). Me contó que cuando volvió de Harvard escribió sobre política anti inflacionaria analizando el plan económico de Onganía. Le hizo una entrevista a José María Pastore y le preguntó cuál fue su primer medida como ministro. 'Llame a mi secretaría y le pedí un cuaderno y una lapicera'. No era para escribir el modelo económico sino para listar la gente que necesito para que me ayude", rememora Milei.

El economista libertario comentó a raíz de esto que "el ministro no es el que sabe más sino el que haga la mejor gerencia, el que entienda mejor la lógica de cada función y comunicarselo bien al presidente. Y no hay nadie que tenga esa capacidad como la tiene Nielsen, es un tipo con ojo clínico para saber para qué es bueno cada uno". Para Milei, su mayor logró es la restructuración de la deuda "más compleja de la historia".

Milei se refiere al canje de deuda de 2005 que se cerró en un total de US$ 81.800 millones, lo que dio origen a la creación del fideicomiso necesario para realizar los pagos al 76,07% de acreedores que ingresaron originalmente a la operación, una fecha considerada trascendental para la política de dalesendeudamiento que puso en marcha el ex presidente Néstor Kirchner.