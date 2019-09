Quién es el argentino que empezó en un Call Center y ahora maneja u$s 50.000 M

Se llama Antonio Neri y hasta enero será el presidente de Hewlett Packard Enterprise (HPE) para luego, desde febrero, asumir el cargo de CEO de esta compañía en lugar de Meg Whitman. El anuncio fue hecho hace poco más de dos semanas, el 22 de noviembre, y las acciones de la compañía sufrieron: perdieron 8% el día en que circuló la información.

La pérdida tiene que ver con la fama de Whitman, que conduce la compañía desde 2011 y lidero efectivamente la creación de la nueva empresa. Anteriormente, ella fue candidata a gobernadora de California, en 2010, y fue parte de las campañas presidenciales del republicano Mitt Romney en 2008 y 2012. Sin embargo, apoyó a Hillary Clinton en las elecciones del año pasado que terminaron llevando a Donald Trump a la presidencia. Fue ejecutiva en The Walt Disney Company, Dreamworks entre los 80 y los 90, y CEO de eBay entre 1998 y 2008. En ese año, esta graduada de Princeton con un MBA de Harvard fue nombrada por The New York Times como una de las mujeres que podría convertirse en la primera presidenta mujer de los Estados Unidos. Hoy el valor de su fortuna está estimada en US$ 3,1 mil millones. A pesar de todo esto, al anunciar su retiro aseguró que no pensaba buscar un cargo ejecutivo por la vía electoral ni incorporarse a un competidor de HPE, aunque fue considerada para reemplazar a Travis Kalanick en Uber.

Del call center a la estratosfera

Estos son los zapatos que tiene para llenar el argentino Neri, que ingresó a Hewlett Packard en 1995 como un ingeniero del call center que atendía Europa, Oriente medio y África (EMEA) luego de cursar cuatro años en la Universidad Tecnológica Nacional y fue escalando posiciones dentro de la compañía hasta ser nombrado su presidente (un puesto por debajo de Whitman) el pasado mes de junio. Anteriormente, Neri ha sido vicepresidente ejecutivo y director general del HPE Enterprise Group, donde ha sido responsable del desarrollo y entrega de las soluciones de infraestructura de IT, soluciones que incluyen servidores, almacenamiento, redes, servicios tecnológicos, infraestructura convergente de centros de datos, soluciones telco y cloud.

"Antonio es un veterano ejecutivo de tecnología que ha dirigido algunos de los negocios e iniciativas más importantes de HP durante sus 22 años de experiencia en la empresa. Desde la supervisión de la reinvención de nuestro negocio de Servicios Tecnológicos y la desinversión de nuestro negocio H3C en China, hasta la integración de adquisiciones críticas como Aruba, SGI, SimpliVity y Nimble, la aportación de Antonio ha sido muy valiosa para mí, ya que hemos trabajado para establecer la nueva Hewlett Packard Enterprise", afirmó Whitman en un comunicado a la prensa cuando fue nombrado presidente, en junio. Y, al anunciarse que la reemplazaría como CEO, dijo que “Antonio ha sido mi mano derecha durante los pasados cuatro años y está listo, la empresa está lista y es el momento adecuado”. Agregó que durante años había subrayado que el próximo CEO de la compañía tenía que ser alguien promocionado desde adentro, que sea un ejecutivo tecnológico orientado a la empresa y que conozca y ame a la compañía.

Los cambios ya se notan: el viernes pasado Neri fue recibido por el rey Felipe VI de España, en el marco del cierre del HPE Discover, el evento anual de la compañía que por primera vez tuvo lugar en Madrid.

HPE fue fundada en 2015 como un desprendimiento de Hawlett Packard, en 2016 tuvo ingresos por US$ 50,1 mil millones y tiene 45.000 empleados en todo el globo. Hoy se ubica en el puesto 171 del ranking Forbes de las empresas públicas más grandes del globo.