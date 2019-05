Quién es Pablo Ricatti, el "gurú financiero" emprendedor que hoy se reunió con Macri

El presidente Mauricio Macri mantuvo hoy en la Casa Rosada un encuentro con el emprendedor Pablo Ricatti (39 años), un emprendedor pyme que además se dedica a las finanzas, informó prensa del gobierno nacional. Adempas, Ricatti es una "celebridad" dentro del acotado ecosistema financiero en la red social Twitter, con más de 21.000 seguidores.

Este contador público recibido en UBA y UADE es experto en temas regulatorios y llegó a la mismísima mesa de dinero de entidades como MBA Lazard. Pero, cuando el mercado "se puso aburrido" (en sus palabras), luego que el entonces secretario de Comercio interior Guillermo Moreno aplicará una serie de trabas para operar, se metió de lleno en una Pyme panificadora. “Había cero profesionalización del negocio, muchas deudas de cargas sociales, IVA, pagos muy largos y robos. Como mucho, a esa empresa le quedaban seis meses de vida”, recordó en una entrevista que realizó con El Cronista el año pasado. En la actualidad, la panificadora Salke Fresh tiene sus cuentas saneadas, con 55 empleados, mayor volumen de ventas y mucha inversión a nivel tecnológico. Produce pan de pachos y hamburguesas para gastronomía pero evita los retailers para evitatr "los largos tiempos de pago".

“Como soy trader estoy acostumbrado a tomar pérdida. La gente a veces se empecina en seguir haciendo o sosteniendo negocios que no van. No tengo problemas con los plazos de pago y no necesito financiamiento”, dijo sobre su empresa.

En 2015, abrió un bar de hamburguesas en microcentro pero cerró rapidamente el mismo año. “Lo mío es un ciclo de cuatro años, me aburro y vuelvo a empezar”, expresó entonces. Y dicho y hecho, cuatro años después se embarcó en un nuevo emprendimiento: fabricante de chipá sin TACC.

Lo encaró con una propuesta singular: a través de su popular cuenta de Twitter (que cada tanto tiene que "alambrar" para evitar los contactos tóxicos) realizó una vaquita entre sus seguidores. O sea: pidió dinero a quienes les pudiera interesar ser parte de su empresa desde cero. Recibió 669 propuestas por un total de US$ 4.895.444, según consigna el diario Clarín. Al final, quedarón 373 accionistas con un aporte promedio de US$ 6.020. Dejó afuera interesados que querían poner mucho dinero para evitar que nadie tuviera demasiado peso en una votación. En total, el emprendimiento arranca con US$ 2.245.740.

Celebridad social

En Twitter, Ricatti suele dedicar largos hilos a diversos temas financieros. Por ejemplo, el año pasado armó uno sobre cómo comprar y vender dólares, tanto futuros como spot. En menos de un día, sus tuits se hicieron virales.

En febrero, por caso, armó otro hilo, en esta oportunidad explicando todos los secretos de los bonos. De hecho, hace pocos días realizó una explicación similar que tuvo del otro lado del mostrador a Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas.

Fue parte de la explicación de por qué el dólar saltó "en cinco minutos" el 8 de marzo y la polémica de hace pocos días entre Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, y el dirigente político Juan Grabois.

También explicó, en estos meses, como funcionan los "dólares del campo" y la supuesta obligación de liquidar los dólares al país.

Además, el pasado mes de abril lo vió como parte expositora en la Expo EFI que tuvo lugar en La Rural. Específicamente, fue uno de quienes estuvo en el seminario de Pymes y Emprendedores.