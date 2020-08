Quién es Carlos Maslatón, el "rey" de Bitcoin: furioso militante anti cuarentena y amigo de Milei y Moreno

Carlos Maslatón es abogado, experto en Bitcoins e inversiones bursátiles. Fue concejal de la ciudad de Buenos Aires por la UCeDe y condujo su propio programa radial hasta el año 2015. Se reconoce a sí mismo como liberal, de derecha y capitalista. Es un activo participante en redes sociales, con opiniones muchas veces disruptivas sobre política y economía, nacional e internacional. Su gestión al frente de Bitcoin fue de la mano Xapo, una empresa multinacional fundada por Wences Casares que se dedicaba a la custodia de criptomonedas en wallets "frías", principalmente para clientes institucionales.

Maslatón se generó una reputación de gran polemista. En redes sociales se lo ha homenajeado y parodeado por sus histriónicos comentarios sobre la política local e internacional.

Una cuenta que recopila los comentarios

más desopilantes de Maslatón



Recientemente dio la nota en una conversación vía Zoom con el ex secretario de comercio y economista de la gestión kirchnerista Guillermo Moreno. De hecho, Maslatón consultó a Moreno sobre Bitcoin a lo que el ex funcionario afirmó que a sus clientes "no les recomiendo Bitcoin, sino que inviertan en crear trabajo".

Para "Masla" Bitcoin es una moneda, la primer moneda privada en el mundo que hay en muchas generaciones. Y es la única que no tiene una representación física" dice en analista de mercados, que se especializa en el AT (análisis técnico) de mercados. Aunque no es la primera polémica de Maslatón. En una charla organizada por Zoom, el analista financiero Carlos Maslatón tuvo un cruce muy fuerte con el abogado Gonzalo Díaz Córdoba, jefe de campaña de José Luis Espert en 2019 y ex candidato a legislador porteño por el Frente Unite. De hecho, el abogado ya había tenido fuertes criticas contra Espert por haberse acercado a Larreta durante la última campaña presidencial. También criticó a la nueva camada de liberales, como Javier Milei, por no tener un programa político claro.

Por otro lado, Maslatón también fue viral cuando realizó una campaña de venta de dolares en el microcentro porteño, durante su militancia en el Partido Liberal Libertario. La idea era protestar contra las medidas cambiarias del kirchnerismo.

Más cerca del tiempo, se volvió un referente de la militancia anticuarentena. “Hay insurrección este fin de semana en toda la Capital y el Gran Buenos Aires. Están abriendo masivamente restaurantes clandestinos. Es obligación de todo cliente: 1) No denunciar ni publicar coordenadas; 2) Pedir la cuenta 100% barrani, nada de facturas. El enemigo es el estado”, escribió en Twitter donde viralizó imagenes de sus cenas clandestinas.

“Tortilla en deconstrucción, creación de Ferrán Adriá de El Bulli, espectacular en Buenos Aires hoy por Dante Liporace de Mercado de Liniers”, contó y luego agregó otro tweet: “Némesis de chocolate, espuma de café y caramelo, almendras garrapiñadas. Mercado de Liniers, Buenos Aires”, comentó en redes.

Rabas clandestinas, desde algún lugar de Buenos Aires, 100% barrani. Los maoístas del gobierno militan la cuarentena china. Nosotros, militamos la insurrección contra el estado opresor. Y militamos la libertad frente a la dictadura. pic.twitter.com/IgHyaxjkXm — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) July 30, 2020



A los dos días, el 30, volvió a contar el menú que almorzó a las 14 horas y mostró fotos. “Pasta seca, curry de Madras, mejillones, nduja; Mercado de Liniers, Buenos Aires” y le agregó en otro tweet el postre: “Panna Cotta con frutos rojos, Mercado de Liniers, Buenos Aires”. A la noche tuiteó: "Rabas clandestinas, desde algún lugar de Buenos Aires, 100% barrani. Los maoístas del gobierno militan la cuarentena china. Nosotros, militamos la insurrección contra el estado opresor. Y militamos la libertad frente a la dictadura".