Qué tienen en común, y dónde compiten, la banca tradicional y las Fintech

EL 7 de junio se llevaron a cabo las decimosextas "Jornadas de Crédito" organizadas por CMs, la red internacional enfocada en proveer de ideas y oportunidades a las comunidades.

"La agenda hará un recorrido por temas que irán desde lo coyuntural y macroeconómico hasta casos puntuales que ayudarán a comprender las mejores prácticas para la resolución de problemas recurrentes en los diferentes momentos del ciclo de vida del crédito", rezaba el eje temático que convocó a los expertos este año. Los temas que más marcaron agenda fueron: la visión de los líderes sobre industria bancaria, el crédito hipotecario y la banca digital junto a la inclusión financiera y los microcréditos.

Infotechnology accedió al panel titulado "la banca de la nueva era", que giro en torno al debate entre la banca tradicional y la nueva banca 100% digital: ¿cómo transformarse y reinventarse en un entorno cada vez más tecnológico? ¿qué están haciendo los grandes bancos de Argentina y el mundo y qué lugar ocupan los nuevos players? son algunos de los interrogantes que se tocaron. Pablo Salamone, presidente de CMS, estuvo a cargo de la presentación de la charla. El panel estuvo conformado por Pierpaolo Barbieri, CEO & Founder de Ualá; Stefano Angeli, CEO de TSA Banking y Emiliano Porciani, Gerente Digital en Banco Galicia. Por su parte, la moderación estuvo a cargo de Flavio Cannilla, editor General de las Revistas Apertura e Infotechnology.

"Al usuario no le importa si la fintech es banca o no, le importa que la solución sea buena. No tengo ni quiero la licencia para préstamos. El futuro no pasa por las estructuras viejas, sino por la competencia. Algunos bancos han querido invertir en Ualá", considero Barbieri.

"Hay que partir de la necesidad del cliente para llegar al cliente con lo que necesita. Y eso solo vale para el día, hay que innovar siempre. Si no se trabaja ágilmente nunca se puede llegar al producto que quiere el mercado", acotó Angeli.

Por el lado de la banca tradicional,. Vamos a ir a un modelo de menos sucursales pero sin abandonar el mundo físico".