Qué tener en cuenta para no ser estafado en el Black Friday

Ante el inminente arribo de otra jornada de grandes ofertas como el Black Friday muchos usuarios vuelven a hacerse las mismas preguntas en torno a las medidas a tener en cuenta antes de realizar una compra vía internet.

En lo posible, el usuario debe verificar la confiabilidad del sitio de compra; chequear en los comentarios las experiencias de otros usuarios al respecto, para verificar así la reputación de quien ofrece el producto.

También es recomendable escribir el nombre del sitio en el navegador y evitar en lo posible hacer click a una propaganda para mitigar en algo el riesgo de phishing.

Además, debe tener herramientas básicas de seguridad y versiones actualizadas en los sistemas operativos del equipo desde donde realizará la transacción.

Se debe prestar también especial atención a determinadas preguntas que el sitio donde se realizará la transacción no debería solicitar.

¿Cuáles serían esas preguntas? En principio, no debería solicitar de forma reiterativa claves y datos personales sin haber realizado una transacción.

El usuario también debe desconfiar de las descargas de aplicaciones de último minuto.

Pensando en el modo de pago

¿Cuál es el medio de pago más seguro? ¿Tarjetas, contra entrega, débito, Mercado Pago, transferencia?

En un informe elaborado por Forcepoint, empresa mundial de seguridad cibernética, detalló que las entidades financieras están ofreciendo medios de pago virtuales, tarjeta de crédito, transferencia etc.

Estos medios tienen límites de compra por lo que mitiga el posible fraude y además alerta al usuario si hay alguna anomalía en alguna transacción de manera preliminar.

Los usuarios también deben tener en cuenta algunos ítems para reconocer cuáles son sitios serios en los cuáles se pueden comprar artículos.

Un sitio “seguro” por lo general posee “https“ antes de su nombre y está certificado por una entidad que asegura su confiabilidad. De todos modos, eso depende de cada país y generalmente las superintendencias financieras o bancos emisores apoyan esa tarea.

Luego de realizar la compra

El usuario deberá verificar si la transacción se realizó por el medio de pago elegido y también si el vendedor envió una factura con la información de entrega. La factura debe tener los datos mínimos e información de contacto.

Por otro lado, algunos vendedores poseen apps para poder seguir la marcha de los envíos. Pero eso ya depende de cada vendedor y, si los envíos se realizan a través de alguna empresa especializada, suministrar el número de seguimiento.

Asimismo, otra duda surge a partir de que el sitio recuerda los datos de la tarjeta. ¿Cómo saber si se encuentran protegidos? Según las normas PCI (industria de tarjetas de pago) deben ser seguidas por cualquier entidad y, además, las normas del país. En general, los datos no se deberían almacenar sin el consentimiento del propietario del medio de pago.

El mayor riesgo ocurre en que el sitio donde el usuario lleve adelante la compra sea hackeado y que puedan de esa manera robarle los datos. En ese sentido, representa un riesgo totalmente posible. El objetivo es mitigar esta posibilidad, capacitándose, entendiendo el sitio donde se compra, y realizando el seguimiento de la acción.

Los esfuerzo de algunas compañías

La red social Facebook, por ejemplo, trabaja constantemente para proteger las cuentas de las personas y su información como parte del esfuerzo para ayudar a construir una comunidad segura.

Como parte de este trabajo, en octubre realizó una reunión con especialistas de todo el mundo para discutir y promover el reconocimiento de la ciberseguridad.

Actualmente, el News Feed brinda información sobre las diferentes herramientas que ofrece la firma para ayudar a proteger sus cuentas y algunos consejos sobre cómo aumentar su seguridad en varios sentidos.

Otros datos a tener en cuenta: cómo ser un Smart shopper

La firma regional Napse, experta en transformación digital en el retail, elaboró algunos consejos para comprar bien y de forma inteligente durante esta nueva jornada de ofertas.

¿Es realmente un buen descuento?

Comprar pensando que fue una buena oportunidad de oferta y después darse cuenta que no lo fue, puede ser un momento muy ingrato. La promesa de cierto porcentaje de descuento, no es necesariamente la garantía de una buena compra.

Carlos Anino, CEO de Napse, explicó que “existen páginas y desarrollos que ayudan a verificar y comparar precios originales versus las ofertas. Un buen consejo es confirmar si es una compra inteligente o se trata de un descuento poco real o inflado”.

¿Solo en ese comercio electrónico encuentro ese producto?

Es probable que sí, pero muchas veces ese mismo producto puede estar en otra tienda, incluso con mayor descuento.

“Hay que olvidarse de la frase ‘es ahora o nunca’. Antes de comprar, un smart shopper sabe que es importante chequear que ese producto solo está disponible en un sitio particular y que no está en otro con un precio más barato. Las negociaciones comerciales no aseguran que los valores sean siempre los mismos en los lugares en donde se pueden adquirir”, remarcó Anino.

¿Tengo la opción de retirarlo en tienda?

Contar con la tienda física y la posibilidad de utilizarla como punto de retiro puede traer la ventaja de generar nuevo tráfico, cross selling y venta de servicios.

El CEO de Napse comentó que “los clientes cada vez caminan menos, pero compran más; entonces, ofrecer una relación omnicanal pronto será una necesidad. Existe una estrategia llamada BOPIS -compra en línea y recoge en tienda, por sus siglas en inglés- que se está convirtiendo en tendencia en todos los mercados”. “Esta modalidad no solo genera ahorro al no pagar despacho, sino también para los comercios electrónicos reduce costos, beneficia la gestión de inventario e incrementa las ventas ya que los clientes podrían adquirir más productos al visitar la tienda”, añadió.

¿Existe un número o contacto con el servicio al cliente?

No es agradable cuando una compra no es lo que esperábamos, llega con defectos o a los pocos días, falla. Sin embargo, la frustración es aún mayor cuando en la página de compra no hay ningún número de contacto para hablar con el servicio al cliente para saber qué hacer para cambiar o devolver el producto.

“Es importante que el vitrineo online también incluya verificar, por ejemplo, que en la página exista un número telefónico o un correo electrónico de servicio al cliente en caso de necesitar ayuda. Aunque suene un consejo básico, muy pocas personas verifican esa información y al momento de necesitarla, recién se dan cuenta de su importancia”, aclara Anino.

En Argentina, existe la Ley de Defensa al Consumidor para cuando el producto nuevo es defectuoso, le faltan piezas o partes, no es apto para el uso que fue destinado o fue anteriormente arreglado, pero sus deficiencias persisten o presenta nuevas fallas. En estos casos, el consumidor puede elegir entre la devolución del dinero o el cambio del producto.

La diversidad de productos que alguien puede comprar en este tipo de eventos cada vez es más amplia; hoy alguien puede comprar desde un artículo pequeño hasta autos o departamentos.

Evitar la reproducción del meme "expectativas versus realidad"

El experto de Napse sostuvo que “sin duda pagar una importante suma de dinero y no recibir lo que uno esperaba, puede ser más que frustrante”.

Sin embargo, independiente del costo, un comprador inteligente no se arriesgará a recibir a comprar un producto de mala calidad confiando solo en la foto publicada. Muchas veces esos mismos productos online están disponibles en tiendas físicas.

“Un buen consejo es hacer el ejercicio anticipado sobre qué podría comprar durante ese evento de súper ventas y buscar cómo verlo antes”, completó.