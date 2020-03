Qué piden los empresarios argentinos para combatir el coronavirus y cuáles son sus miedos

El gobierno reforzó la medidas de control y prevención ante el avance de la pandemia de Covid-19 en el país. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó nueve nuevos casos positivos de COVID-19 y ya son 65 los infectados en todo el país. Según se informó, son cuatro en territorio bonaerense, tres en Chaco y dos en Capital Federal. Una de los contagiados es una profesional de la salud y los restantes tienen antecedentes de viajes a zonas de riesgo. Hasta el momento se produjeron dos muertes, la de un hombre de 64 años, que estaba internado en el Hospital Argerich y otro hombre de 61 años que estaba internado en una clínica privada de Resistencia, Chaco. La mayoría de los casos son importados y solamente se dio contagio local en contactos estrechos.

Ante este escenario, son varios los empresarios argentinos que salieron a hablar por redes sociales.

Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentina, se manifestó respecto al proceso de repatriación de argentinos en el exterior. "Hoy es el último día de nuestra programación regular a zonas de riesgo. Cuando lleguen los últimos vuelos habremos traído a casa más de 5.000 argentinos", dijo.

