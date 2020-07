Qué piden las empresas para pagar sueldos arriba de $ 160.000: el test de 2 minutos para “pelearlo” hoy mismo

Este modelo machine learning se basa en la encuesta anual de SysArmy: te dice cuánto deberías ganar en el sector IT según tu especialidad.

En los últimos treinta años se produjeron una serie de avances y transformaciones a nivel científico, tecnológico y social que cambiaron por completo a la mayoría de las disciplinas, generándose incluso muchas disciplinas nuevas. Las carreras de tecnología son las mejores pagas en el país.

Los sueldos, si bien no se conocen en profundidad por ser un puesto de relativa complejidad y con comparativamente una fuerza laboral más pequeña, son altos.

La encuesta conjunta que realizan SysArmy, la comunidad local de sistemas que nuclea a profesionales del sector, y Openqube, la plataforma de opiniones reales de empresas donde sus empleados las califican en base a su experiencia laboral, recopilaron datos sobre los salarios en el sector IT en nuestro país.

Un usuario de Twitter recopiló la información de la encuesta 2020 de SysArmy en un modelo machine learning.

Hice un modelo de machine learning basado en la encuesta de sueldos de @sysarmy de principio de año. Pueden jugar con él respondiendo las mismas preguntas a ver cuánto les da:https://t.co/8Zi8PBeIai — Sebastian Ariel Waisbrot (@seppo0011) July 18, 2020

El modelo machine learning es una “calculadora” de sueldos en tiempo real. Sebastián Ariel Waisbrot (@seppo0011) lo desarrolló y el modelo atrajo a muchos trabajadores del sector IT. Para jugar con la encuesta en tiempo real hacé click aquí y llená el formulario.

Excelente! Me tiró solo un 8,9% menos de lo que cobro de bolsillo. — Fercho Consigli (@ferchoarg) July 18, 2020

“Los datos del formulario no se mandan a ningún lado así que pueden confiar”, explica Sebastián Ariel Waisbrot. El modelo machine learning corre gracias a un intérprete programado en Javascript por tanto los datos no se envían a un servidor.

El primer puesto en la encuesta lo ocupa el rol de manager/director, con un sueldo entre $57.500 y $161.225 pesos argentinos. Un profesional technical leader, según la calculadora y la encuesta de SysArmy de 2020, ocupa el segundo lugar de salarios según rol, experiencia e industrias ganando entre $100 mil y $116 mil.

Encuesta sueldos SysArmy.

La calculadora tiene en cuenta salarios según carrera y experiencia. Las carreras con mejor sueldo son Licenciatura en Ciencias de la Computación (un junior gana $98 mil, un semi-senior $97 mil y un senior $154 mil pesos); Ingeniería Industrial; Ingeniería en Informática; Ingeniería en Sistemas de Información; Ingeniería electrónica.

También es importante qué tecnologías y plataformas dominan los profesionales. El conocimiento en Heroku, Amazon Web Services, Firebase, Docker y Mainframe son los más valorados y los mejores pagos. En cuanto a lenguajes de programación, Swift, Kotlin, Go, Python, TypeScript, Java y Javascript son algunos de los más representativos en la encuesta de sueldos.

Encuesta sueldos SysArmy.

Encuesta sueldos SysArmy.

La calculadora es fácil de usar: tenés que completar un formulario interactivo con tu edad, dónde trabajás, años de experiencia, nivel de estudios alcanzado, carrera, universidad, actividad principal, personas a cargo, si trabajás en proyectos open source y las tecnologías que utilizás.

Me dio casi exactamente lo que cobro. — Martín Schuster (@martinschus) July 18, 2020

“Clavó mi sueldo bruto con $253 de diferencia, qué crack”, comentaban los usuarios. “Muy buen laburo, me dio por debajo de lo que estoy actualmente pero no tan alejado”. “Excelente, me tiró solo un 8,9% menos de lo que cobro de bolsillo”. “Me dio la mitad de lo que cobro”. “Muy bueno”.