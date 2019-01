¿Qué pasará con la fortuna de Bezos si finalmente se separa?

"Le deseo suerte, le deseo suerte. Va a ser una belleza", con estas tres simples oraciones, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, al ser consultado sobre el sorpresivo divorcio de Jeff Bezos, fundador de Amazon, de su esposa MacKenzie Bezos, que tiene en juego una cifra multimillonaria.

¿Por qué? Bezos, es considerado actualmente el hombre más rico del mundo, con una fortuna calculada en más de U$S 148.000 millones.

Sin embargo, su situación podría modificarse abruptamente en el transcurso de los próximos meses.

Luego de 25 años de casados, en donde consiguieron tener cuatro hijos, la pareja decidió poner fin al matrimonio, luego que trascendieran los rumores sobre infidelidad por parte del emprendedor.

Bezos fundó Amazon en 1994, poco tiempo después de casarse con MacKenzie.

Por tal motivo, si Jeff no firmó ningún tipo de acuerdo prenupcial, y en caso de concretarse finalmente el divorcio, deberá reeembolsar el 50% del dinero que obtuvo gracias a Amazon durante todos estos años y transformará a su exesposa en la mujer más rica del planeta.

De ese modo, en el momento en que se haga efectivo el divorcio y se cumplan los pronósticos de repartición de bienes, MacKenzie, novelista autora de ‘Traps. Four Women. Four Days. One Chance” se convertirá en la mujer más rica del mundo, con una fortuna que rondará los U$S 77.422 millones.

Destruyendo mitos

Hasta el momento que se concrete la separación del matrimonio Bezos, el ranking de los divorcios millonarios de la historia seguirá siendo encabezado por Dmitri Rybolóvlev, presidente del club de fútbol AS Mónaco.

Según la revista Forbes, Rybolóvlev se mantiene en la primera posición desde hace varios años luego de abonar 3.270 millones de euros (unos U$S 3.723 millones) a la que fuera su mujer, Elena Rybolovlev.

Para poder hacer frente a la separación, el presidente de Mónaco debió vender la obra original de Leonardo Da Vinci, ‘Salvador Mundi’, subastada en Christie’s por U$S 444 millones.

Cómo comunicó Bezos la noticia

En su cuenta personal de Twitter, el emprendedor posteó: “Queremos que la gente conozca cómo transcurren nuestras vidas. Como nuestras familias y nuestros seres queridos saben, y después de un largo periodo de exploración, en el que hemos probado a separarnos, hemos decidido divorciarnos y continuar nuestras vidas por separado, como amigos”.

“Somos muy felices por habernos encontrado y estamos gratamente agradecidos por cada uno de estos años que hemos vivido juntos en matrimonio. Si hubiésemos sabido que nos íbamos a separar dentro de 25 años, lo habríamos hecho todo de nuevo. Hemos vivido una vida increíble juntos, como una pareja casada, y también vemos el futuro con optimismo, como padres, amigos, socios en negocios y proyectos, y como individuos que persiguen aventuras y propuestas nuevas. Aunque las etiquetas sean diferentes, seguiremos siendo una familia y seremos amigos muy queridos”, acabó el emprendedor.

Los bienes en común: cinco casas, cuatro estados

MacKenzie y Jeff Bezos se conocieron en 1992, cuando Jeff le hizo una entrevista laboral en la firma de inversiones D.E. Shaw & Co. Después de tres meses se comprometieron y contrajeron matrimonio apenas un año después.

Juntos formaron una familia numerosa con cuatro hijos adoptados en China, a los que criaron en las cinco casas propiedad de la pareja.

La residencia principal de la familia está en Seattle, donde en 1994 el empresario fundó Amazon.

Especialistas aseveran que MacKenzie fue fundamental en el nacimiento de la empresa creada para operar en el rubro de la venta de ebooks, cuando estos eran toda una novedad.

Amazon alcanzó el éxito con MacKenzie como una de sus contadoras. Luego el paso del tiempo convirtió a la firma en un gigante de la distribución y de la computación en Internet.

Luego, el matrimonio adquirió otra propiedad en Washington y en Beverly Hills. Además, poseen un hogar en Texas, Washington DC y Manhattan.

Pero hay más. Jeff, también propietario del periódico The Washington Post, también sufrió una fuerte caída de las acciones de Amazon horas después de conocerse la noticia del divorcio.