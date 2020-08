Qué es y cómo trabaja Infobip: el primer unicornio tech de Croacia

Infobip es una compañía croata de software que ofrece a las empresas soluciones en la nube. Específicamente, se encarga de la comunicación omnicanal para otras empresas, a través de diversos formatos como SMS, comunicación vía WhatsApp o mail.

"La empresa nace en el SMS, pero se fue transforman do con la demanda de los mercados en una empresa fast, destinada a comprometerse con el customer journey de los clientes de las empresas.Hoy se estan sumando, más allá del contexto por la pandemia, muchas industrias nuevas que buscan adaptarse a este método. Es parte de la transformacion digital. Hoy por hoy se acercan con una necesidad bien clara, ya no tienen capacidad de dar contacto personal con sus clientes, quieren hacer llegar su mensaje y ese algo es la plataforma omnicanal nuestra y a traves de esos canales concretar la experiencia de cliente", explica en diálogo con Infotechnology Mariano Martinez Viademonte, responsable comercial para el Sur de América latina. Por su lado, Yuri Fiaschi, vicepresidente de ventas globales de la empresa, aclara que "estamos transicionando hacia plataformas digitales y nos consideramos como una empresa de SaaS. Estamos cambiando para una plataforma de subscripción como modelo de negocios".

El fuerte de la compañía, según los ejecutivos, está en una fuerte apuesta por la centralización y la omnicanalidad de la comunicación. "Para nosotros lo que es más importante es ayudar a los clientes que son las grandes empresas a tener lo que llamos customer centricity, el cliente al centro", explica Fiaschi. La compañía lo ejemplifica con el caso de Uber: como cliente, el gigante de la movilidad por app, delegó su sistema tanto de alertas por SMS como de notificaciones push a la compañía para que lo gestione. De esta menera, la empresa puede centralizar toda la comunicación en una sola plataforma.

La compañía de software es líder en Croacia y recientemente firmó un acuerdo con el fondo de capital privado One Equity Partners (OEP) para una importante inversión de capital estratégico que ayudará a la empresa croata a crecer pero además la convierte en el primer unicornio de ese país. La inversión fue de US$ 200 millones de la firma de capital privado en un acuerdo que valora la empresa en más de US$ 1.000 millones, según un informe de Reuters. De esta manera, la empresa se convierte en el primer unicornio de Croacia.

Las operaciones comerciales en Latinoamérica están lideradas desde Buenos Aires por un Argentino y a pesar de la pandemia siguen creciendo en la región y lanzando nuevo productos. Uno de sus servicios más curiosos es que son uno de los resellers oficiales de Whatsapp Business a nivel global.

"Estamos muy contentos por esa inversión, Infobip esta muy bien en la parte de revenue, tenemos un buen profit, pero ahora es muy importante esta inversion porque tenemos mas disponilbilidad para hacer dos cosas. Primero, nuevas adquisciones de empresas y nuevas tecnologías. Segundo, poder hacer un desarrollo propio de nuevos canales", explica Fiaschi.

En 2019 la compañía generó 602 millones de euros en ingresos y logró una tasa de crecimiento anual compuesta del 48% durante la última década. Según la propia compañía, tiene el alcance más amplio de cualquier proveedor global de CPaaS (Communication Platform as a Service), con operaciones en más de 60 locaciones en todo el mundo y más de 600 conexiones directas con operadores de redes móviles y se definen como pioneros de la “interacción 4.0”, reemplazando la necesidad de navegar por la web o descargar una aplicación, siendo la interacción conversacional el corazón de la comunicación.

"Este es el primer capital externo recaudado por los visionarios fundadores de Infobip, logrando una valoración de unicornio con una de las rondas europeas más grandes de la Serie A de software en los últimos años. En OEP, Infobip también obtiene un socio estratégico altamente experimentado para ayudar a construir su presencia en el Norte Mercado estadounidense y acelerar su crecimiento a través de adquisiciones estratégicas ", dijo la compañía croata en un comunicado el jueves.

La declaración no proporcionó información sobre el tamaño de la inversión de manera oficial. En la transacción, Citi y Morrison Foerster asesoraron a Infobip, mientras que Latham & Watkins y KPMG asesoraron a OEP.

Infobip emplea a más de 2.000 personas en todo el mundo. Sus clientes incluyen Uber, Burger King, WhatsApp, Viber y otros operadores móviles líderes, aplicaciones de mensajería, bancos, redes sociales, compañías tecnológicas y agregadores. Establecido en 2002 como una startup, Infobip se ha expandido a seis continentes ofreciendo una plataforma de mensajería desarrollada internamente con la capacidad de llegar a más de seis mil millones de dispositivos móviles en más de 190 países conectados a más de 800 redes de telecomunicaciones y ya suman 100.000 millones de interacciones.