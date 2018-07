¿Qué es necesario para convertirse en un multimillonario como Jeff Bezzos o Bill Gates?

Coincidiendo con el día del Amazon Prime, el fundador de esa empresa, Jeff Bezos, sumó un nuevo y destacado reconocimiento: se convirtió en el hombre más rico de la historia moderna. Así lo anunció el medio especializado Bloomberg, después de conocerse que la fortuna del magnate llegó a los US$150.000 millones esta semana. Se trata de unos US$55.000 millones más que la riqueza estimada de Bill Gates, la cabeza detrás de Microsoft y el segundo magnate más adinerado del mundo.

Fuente: Bloomberg (2018)

¿Cuáles son los secretos que usan estos gurú de las empresas de tecnología para estar entre los más ricos del mundo?, ¿cuál es su estrategia de negocios y cómo balancean vid ay trabajo?

Mirando a las figuras más prominentes de este grupo, se ve una notoria mayoría de emprendedores: Jeff Bezzos, el fundador de Amazon; Mark Zuckerberg con Facebook; Amancio Ortega y el imperio de Zara y Jack Ma, el hombre detrás de Alibaba. Todos ellos comparten estas características.

"Self made man"

Una de las características más compartidas, y sobre salientes, de entre los más ricos entre los ricos es la ser "self made man", es decir, ganaron su fortuna por si mismos. Dos tercios de las 2.208 personas que tienen un patrimonio por encima de los US$1.000 millones se autodenominan emprendedores.

En promedio, los jefes en las 500 compañías más grandes del mundo ganaron cerca de 361 veces más que lo que recibe un empleado con salario, de acuerdo a un estudio de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), este es uno de los factores que explica su acumulación asombrosa de capital.

Saber donde invertir

Cerca de 140 personas que están en el sector financiero tienen una fortuna mayor a los US$2.500 millones y, dentro de la lista de Forbes, ésta es la industria con mayor presencia. La mayoría de ellos son de EE.UU., donde el 25% de los multimillonarios obtiene su riqueza de inversiones.

No pocos de los millonarios de hoy en día entraron al mundo de la riqueza a través de las inversiones de su propio dinero y riesgo. Los números están a favor de las personas que están en los negocios de tecnología, que ocupan los primeros lugares de las empresas más valiosas del mundo. Por lo que tener un ojo afilado para prever tendencias y reconocer la calidad en un mundo cambiante como el tecnológico es un asset invaluable para hacer buenos negocios tech.

No hay que seguir las reglas

Los multimillonarios no son ajenos a las batallas legales y uno de los casos más paradigmáticos es Bill Gates. El empresario del software devenido filántropo no siempre gozó de su fama actual. En 1990, Estados Unidos demandó a Microsoft por competencia desleal. Lo mismo pasó en la Unión Europea. La compañía pionera de las PC tuvo no pocos problemas legales en su camino a convertirse en una de las empresas más reconocidas del mundo.

Los reguladores han multado a varias compañías de tecnología por sus prácticas ilegales o en el límite de lo permitido. Entre ellas se incluyen Google o Samsung, y más recientemente, a la compañía de Elon Musk; The Boring Company, por la venta de lanzallamas personales.