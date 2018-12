Qué dice la polémica carta de Einstein sobre Dios que se vendió en US$ 3 millones

Una carta del científico Albert Einstein en la que critica la idea de un dios y rechaza la Biblia se vendió en una subasta de Christie's en Nueva York, donde estuvo cerca de alcanzar los 2,9 millones de dólares, casi tres veces más del valor mínimo que se había estimado.

La carta, escrita en Princeton un año antes de su muerte el 3 de enero de 1954, es considerada una de sus misivas más famosas sobre Dios, su identidad como judío y la eterna búsqueda del significado de la vida, y es la expresión más clara de sus opiniones religiosas y filosóficas, señaló Christie's.

¿Qué dice la carta y a quién iba destinada?

La carta fue escrita a mano y estaba destinada a Eric Gutkind, un filósofo alemán que había escrito un libro llamado “Choose Life: The Biblical Call to Revolt” que, al parecer, a Einstein le había disgustado por su trato condescendiente con la religión. Según el científico, el libro “presentaba la Biblia como un grito de guerra, y al judaísmo y a Israel como incorruptibles”.

La carta de Einstein

En la crítica misiva, el físico más importante de su siglo afirma que para el "la religión judía no adulterada es, como las demás religiones, una encarnación de la superstición primitiva. Además, los judíos, son un grupo al que me alegra pertenecer, y en cuya mentalidad me siento profundamente anclado, pero que para mí no tiene ningún tipo de dignidad distinta de la de otros pueblos. Según mi experiencia, de hecho, no son mejores que otros grupos humanos, aunque estén protegidos de los peores excesos gracias a una falta de poder. Por lo demás, no hay nada que me haga deducir que son ‘los elegidos’”

Según sus biógrafos e historiadores, Einstein era partidario de "dios de Spinoza", haciendo referencia al filosofo neerlandés del siglo XVII, Baruch Spinoza. La idea de Dios de Spinoza está relacionada con la naturaleza y el orden natural, no metafísico de las religiones. "Vemos un universo maravillosamente arreglado, que obedece ciertas leyes, pero apenas entendemos esas leyes. Nuestras mentes limitadas no pueden aprehender la fuerza misteriosa que mueve a las constelaciones. Me fascina el panteísmo de Spinoza, porque él es el primer filósofo que trata al alma y al cuerpo como si fueran uno mismo, no dos cosas separadas”, decía Einstein en relación a esto.