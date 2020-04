Qué decía el epidemiólogo Michael Osterholm en 2017: es igual a lo que terminó pasando

Michael T. Osterholm, epidemiólogo y director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas o CIDRAP, por sus siglas, escribió en 2017 la crisis que estamos viviendo.

En su libro "Deadliest Enemy" (El enemigo más mortal: nuestra guerra contra los gérmenes asesinos) explicó que hasta una pandemia no tan severa o moderada podría impactar en todos los aspectos de nuestras vidas.

“Si una empresa en China de repente no puede funcionar porque el 30% o 40% de la fuerza de trabajo está enferma, no tendremos stock de productos hasta que la fábrica vuelva a abrir”, escribió. “Si tenemos una crisis de este estilo en distintos lugares al mismo tiempo, y las fábricas no reciben suministros de otras fábricas, veremos un efecto dominó en el que el mercado y las exportaciones sufran junto con las economías que comenzarán a quebrarse”.

Explicó que la crisis no solo se reflejaría en las exportaciones e importaciones sino que las ciudades tendrían problemas de funcionamiento: la basura no se recogería, no habría suficientes bomberos, los policías no responderían los teléfonos, las escuelas cerrarían y el personal de salud no se presentan a trabajar en los hospitales.

Mirá también Así podés activar mapas que marcan cajeros más cercanos El rediseño de una de sus aplicaciones más populares introdujo un cambio vital para salir del paso cuando un local no permite pagar con tarjeta ni con chip NFC del celular.

Cuando en una entrevista le preguntaron a Michael T. Osterholm sobre cómo logró discernir el impacto él respondió: "Iba a suceder. Solo no sabía si iba a pasar durante mi vigilia". "La gente no entiende que los virus no entienden de política: las áreas geográficas son solo otro lugar para infectar personas", explica.

“Los sistemas de salud y los hospitales sufrirían intensamente”. “Mientras que los casos no excedan la capacidad de las unidades de cuidados intensivos, estas unidades serán capaces de ayudar a pacientes que presenten síntomas severos de influenza”, subrayó en su libro.

“¿Pero qué pasaría si el número de casos pasa el 30%? Tenemos que proteger a los profesionales de salud con respiradores y con máscaras protectoras y barbijos”.

“Mucha gente morirá aunque tenemos la tecnología para salvarlos”, escribió. En una entrevista, criticó fuertemente al accionar de la Casa Blanca: "Las empresas respondieron rápidamente con respiradores mientras que el gobierno no reaccionaba".

Comparó la producción de respiradores con Pearl Harbor y lo difícil que es acelerar los procesos de producción y de distribución: "Nos tomó 38 meses restablecer la flota del Pacífico", dijo.