Qué decía Sandleris del cepo duro del kirchnerismo cuando no estaba en el Banco Central

“Nadie resiste un archivo", sostiene un dicho. Mucho menos en tiempos de redes sociales.

Horas después de la implementación del cepo recargado (o hard) por parte de la administración del Banco Central de la República Argentina (BCRA), trascendió en redes un tuit del actual presidente de esa entidad, Guido Sandleris, posteado en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en el que se burlaba del modelo económico vigente.

En ese programa económico diseñado por aquel entonces por Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou, como ministro de Economía, el cepo ya tenía casi un año de vida.

En ese contexto, el 7 de agosto de 2012, Sandleris posteó en su cuenta oficial de Twitter

Incluso, poco menos de un mes después del posteo de Sandleris nació el denominado “dólar tarjeta”, que surgía del valor de la cotización oficial del dólar estadounidense al que se le sumaba un 15% en concepto de adelanto de ganancias para turismo y gastos de tarjeta de crédito y débito en el exterior.

Es decir, si bien no existían límites para las compras en el exterior con tarjeta de crédito, se aplicaba este recargo en concepto de un adelanto al Impuesto a las Ganancias.

El cepo recargado

Tal como explica El Cronista, el BCRA decidió retocar las restricciones para la compra de divisas, con el objetivo de resguardar las reservas durante la transición hasta el 10 de diciembre, cuando asumirá la presidencia Alberto Fernández.

Si bien el nuevo cepo tampoco establece un límite no impide los adelantos de efectivo en cajeros del exterior, cada extracción individual posee un tope de u$s 50, lo que obliga a hacer varias extracciones para sumar montos importantes.

En ese sentido, los usuarios deberán tener en cuenta que por cada extracción que realicen en un cajero instalado en los Estados Unidos, por ejemplo, la entidad le cobrará un recargo de $ 10.

En ese sentido, en caso de querer retirar US$ 1.000, el cliente deberá pagar otros US$ 200 a raíz de los US$ 10 que el banco le cobrará por cada una de las 20 extracciones.

¿Cómo surgió el cepo?

El 28 de octubre de 2011, Cristina Fernández de Kirchner decidió instaurar restricciones cambiarias porque la economía empezaba a mostrar signos de alarma y desde el mercado sostenían que era necesaria una devaluación

Las limitaciones luego fueron incrementándose. Para comprar dólares, una persona física debía contar con clave fiscal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la entidad debía autorizar la operación, de acuerdo a la cantidad de ingresos que poseía.