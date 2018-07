Qué crímenes cometieron los hackers "más buscados" del FBI: piden hasta US$ 3 millones

La industria del cibercrimen es una de la más rentables del mundo. Durante el 2015 la pérdida ocasionada a las empresas en todo el mundo, estiman, ascendió a 325 millones de dólares. En el 2017, ascendió a 5000 millones de dólares. Detrás de todo el software malicioso, que va desde spam hasta robo de cuentas bancarias, están los desarrolladores y usuarios de virus, gusanos informáticos y software de robo de datos.

Alexsey Belan

Alexsey Belan, de Letonia, ha sido acusado tres veces por delitos relacionados con intrusiones informáticas. Desde 2014 y hasta 2016, se estima que Belan conspiró con oficiales de inteligencia rusos, entre ellos Dmitry Aleksandrovich Dokuchaev, Igor Anatolyevich Sushchin, y otros, para obtener acceso no autorizado a redes de computadoras y cuentas de usuario alojadas en las principales compañías de tecnología encargadas de proporcionar servicios de webmail y de internet en todo el mundo.

En 2017, fue acusado de haber participado en el robo de información de al menos 500 millones de cuentas de Yahoo.

Algunos de sus alias en internet son "Abyrvaig", "Fedyunya", "Magg", "M4G", "Moy.Yawik", "Quarker".

El FBI ofrece una recompensa de US$ 100.000 a quien provea información para atraparlo.

Evgeniy Mikhailovich Bogachev

Evgeniy Mikhailovich Bogachev, también conocido en línea como "lucky12345" y "slavik", es buscado por su participación en un amplio esquema de crimen organizado que se montó sobre un software malicioso conocido como "Zeus" y una versión que el mismo modificó llamada "GameOver Zeus". El software se utilizó para capturar números de cuenta bancaria, contraseñas, números de identificación personal y otra información necesaria para iniciar sesión en cuentas bancarias en línea. Se estima que robo más de US$ 100 millones a bancos estadounidenses. GameOver Zeus también servía para otro propósito que ha alcanzado mucha repercusión también: instalar el malware CryptoLocker sin que el usuario lo supiese.

Este hacker es el más buscado por el FBI, que ofrece una recompensa de US$ 3 millones.

Behzad Mesri

Behzad Mesri es también conocido como "El hacker de Game of Thrones". El hacker está acusado de haber pirateado la serie Game of Thrones de HBO para lograr tener acceso a guiones y episodios que no fueron publicados. Exigió un rescate de US$ 6 millones en bitcoins.

Danial Jeloudar y Arash Amiri Abedian

Los iraníes Danial Jeloudar y Arash Amiri Abedian son acusados de fraude y robo de identidad porque habrían utilizado malware para obtener acceso 30.000 números de tarjetas de crédito y otra información personal entre 2011 y 2016.

Gholamreza Rafatnejad

Gholamreza Rafatnejad está acusado de liderar una compañía, Mabna, dedicada al robo de información y al phising. Más específicamente, Rafatnejad está acusado de haber participado en actividades delictivas, entre ellas el acceso no autorizado a computadoras para robar datos académicos y archivos protegidos en Estados Unidos y otros países para venderlos al gobierno iraní y universidades de ese país.

Se estima que, durante los cuatro años que duro el ataque, se robaron más de 30 Terabytes de información de 144 universidades en los Estados Unidos, 176 universidades en otros 21 países, cinco agencias gubernamentales federales y estatales en los Estados Unidos, 36 compañías privadas en los Estados Unidos, 11 compañías privadas de otros países y dos organizaciones internacionales no gubernamentales.