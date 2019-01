Puerta a Puerta: suben monto para compras y lo que se puede gastar sin impuestos

El sistema "puerta a puerta" para compras en el exterior está por enfrentar una serie de cambios. Según trascendidos, hay un decreto esperando la confirmación del ejecutivo que prevé, entre otras cosas, un aumento en la nómima y más facilidades para las compras en el exterior. Al parecer, los cambios girarían en torno a tres puntos principales, según pudo saber Infotechnology:

- Poder realizar unas 12 operaciones al año por hasta US$ 50, libres de impuestos.

- Cada una de dichas operaciones no podrá superar ese monto.

- De modo que, al año, se podrá traer mercadería de afuera por US$ 600 sin tributos.

Los datos difieren de los trascendidos de la semana que afirmaban que el límite era de US$ 75 por compra y de hasta US$ 900 anuales sin pago de aranceles e impuestos.

El sistema de pequeños envíos y que se rige por el sistema Courier (es decir, empresas como DHL o FedEx) no va a sufrir modificaciones, por lo que seguirá operando hasta ahora: hasta 3 unidades del mismo producto, hasta cinco compras por año, mercadería para uso personal y no comercial por hasta 50 kilos y un límite por compra de US$ 1.000 en el importe final.

¿Cómo es hoy el sistema?

Al día de hoy, el sistema requiere de una clave AFIP nivel 3 para pedir hasta US$ 200 en productos con un peso máximo de 2 kilogramos sin un límite máximo en términos cuantitativos para los pedidos.

Por estas compras se abona un impuesto del 50% sobre el valor declarado en cada operación. Cada comprador tiene una franquicia de US$ 25 libre de gravámenes (si el monto es menor, no es necesario declarar), pero sólo es válida para la primera compra cada año.

Sin embargo, este sistema fue muy criticado por los usuarios. Los casos fueron inconsistentes: a algunos les llegó el pedido perfecto en su casa, a la semana de haberlo tramitado llenando los formularios correspondientes, previo pago de tasas y tributos; otros cuentan experiencias de meses sin conocer el destino de la parcela, aun cuando el tracker que ponen en origen muestra que el paquete ya llegó al país. Las colas en el correo de Retiro —donde la Dirección General de Aduanas(DGA), conocida como AFIP-Aduana, tiene un asiento para nacionalizar los paquetes que son retenidos— siguen siendo largas obligando a los consumidores a armarse de paciencia.

Este tipo de problemas generó una creciente industria nacional de emprendedores dedicados a traer productos del exterior. Entre ellos están A Tu Casa, Tienda Mia, Grabr y Bus Pack entre otros.

MC MATIAS NAHUEL CASTRO