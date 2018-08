Online "Protestan por señoras gordas": la respuesta viral de una senadora K al flan de Casero Se trata de la ex ministra de Educación de Jorge Capitanich en Chaco, María Pilatti Vergara, que realizó una polémica defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner 23 de Agosto 2018

Sabes qué Bonadio, escanéate la cabeza. En una de esas te surge o nos encontramos que te queda una neurona de sensatez republicana”, manifestó Pilatti Vergara.



En su alocución, la legisladora chaqueña le apuntó al magistrado y a sus compañeros de la Cámara alta, a quienes acusó de querer "quedar bien con las señoras gordas que marcharon" en la movilización del 21A este martes frente al Congreso de la Nación.







Además, más tarde dirigió un mensaje para sus compañeros senadores quienes tienen la responsabilidad de aprobar el pedido de los allanamientos. " Para los compañeros con los que compartimos el mismo bloque político, pueden tratar de justificar su accionar con la transparencia, quedar bien con las señoras gordas que se manifestaban frente al Congreso. Pero en los barrios de los que venimos eso se llama traición", concluyó.



El impacto en redes no se hizo esperar:



No tengo nada contra las señoras gordas de Recoleta excepto con la que se choreó un cuarto de PBI. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) 22 de agosto de 2018

#BuenMiercoles ¿Sororidad? ¿Solidaridad de género? bien, gracias: La senadora peronista María Inés Pilatti Vergara, calificó como “señoras gordas” a quienes se manifestaron el martes frente al Congreso para pedir el desafuero de la ex presidenta #CFK. #Senado pic.twitter.com/7wuHZcYQeq — Álvaro Zicarelli (@alzicarelli) 22 de agosto de 2018 Los memes tampoco se hicieron esperar e inundaron las redes a la par de los comentarios agudos en Twitter. A la actual senadora le recordaron su pasado en Educación junto a un error que no paso desapercibido. Otros usuarios compartieron tuits con viejos chistes al respecto. Un chiste de Landrú sobre manifestaciones y #señorasgordas pic.twitter.com/VZrhuOID0v — Fundación Landrú (@funLandru) 22 de agosto de 2018

Otros, también, trajeron a colación ciertas fotos de manifestaciones.

Quieren quedar bien con un grupo de señoras gordas que se manifestaron pic.twitter.com/7PkRUUvDJH — Gustavo Libson (@gustlib) 23 de agosto de 2018

¿Aclaro u oscureció?

"De ninguna manera me referí al aspecto físico", aclaro luego la senadora.

"Señora gorda es una manera de conceptualizar -según Arturo Jauretche, hace más de 50 años- a un sector de la sociedad que tenía un pensamiento determinado respecto a temas que tenía que ver con la justicia social. Quiero que quede aclarado para que no haya ninguna interpretación de discriminación en mis dichos", dijo.

Pilatti explicó: "Quería aclararle a la senadora [Silvia Beatriz] Elías de Perez que cuando en mi disertación me referí a las señoras gordas de ninguna manera me referí al aspecto físico, o a la gordura o los kilos que podemos tener de más, porque si no seguro estaría incluida yo en ese concepto, obviamente".