Precios inflados y reventa: así se vive online en negocio del "superclásico copero"

Cualquier clásico genera expectativa. Un Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, o al revés, la suele quintuplicar a partir del gran nivel de convocatoria y repercusión que ambos equipos poseen en la Argentina y buena parte del resto del planeta.

¿Pero qué pasa cuando dos Superclásicos definirán, además, el torneo de clubes más importante del Continente? Básicamente, la locura por conseguir un ticket que se empezó a vivir apenas se supo que ambos conjuntos se verían dos veces las caras antes de fines de año.

Sin embargo, la tarea no aparece para nada sencilla. Sobretodo, para aquellos hinchas que no son socios de ambas instituciones. Porque ni en La Bombonera ni en el Monumental se venden entradas a no socios.

El club de La Ribera, que no tiene abierta su planilla para que nuevos simpatizantes pasen a ser socios activos, creó la figura del “Adherente” para que junto a los socios que no tienen abono puedan conseguir remanentes de entradas una vez que los socios con abono ya se aseguraron su ticket.

Algo similar ocurre por el lado del club de Núñez, que diseñó el sistema Somos-River. En este caso, los simpatizantes, que también pagan una cuota, tienen la chance de comprar una entrada junto a los socios que no tienen abono, solo después que aquellos socios abonados para ingresar al Monumental ya compraron sus tickets.

Es decir, pese a las pequeñas soluciones que representan el “Adherente” y “Somos River”, la dificultad de los no socios para conseguir un ticket sigue latente.

Con vistas a la primera final que se disputará en La Bombonera el próximo fin de semana, la página Viagogo comenzó a ofrecer diferentes entradas, pero con valores muy elevados.

Por ejemplo, una Platea Alta se ofrece por unos US$ 1.250 dólares, mientras que por una Platea Preferencial la cifra ronda los US$ 4.500. Es decir, si se hace la conversión a $ 36,40 –el precio que ofrece en estos momentos el Banco Nación- el valor de ambos tickets se eleva a $ 45.500 y $ 1623.800, respectivamente.

Otra forma que suelen utilizar algunos hinchas no socios para conseguir entradas es aprovechar las ofertas que suelen encontrarse en el Hotel Oficial Boca, local que ofrece packs de entradas para los partidos, noches de hotel y sesión de Spa.

No obstante, la propia página oficial resalta que estas promociones de paquetes de tickets no incluyen los Superclásicos y partidos de Copa Libertadores.

No se salvan ni los socios

La venta de entradas para la gran final comenzará a las 15 en La Bombonera. ¿Habrá algún requisito? Sí, solo podrán comprar tickets aquellos socios que hayan asistido al menos cuatro de los seis partidos que el conjunto xeneize disputó en condición de local en la actual edición del torneo internacional.

Viagogo es un sitio online para la reventa de localidades. La empresa, fue fundada en Londres en 2006, cuenta con una red de más de 60 sitios web globales con clientes en 160 países.

Cuenta con el respaldo de la firma de inversión de capital de riesgo Index Ventures, y por Brent Hoberman, cofundador y ex CEO de Lastminute.com y Lord Jacob Rothschild a través de los intereses de su familia.

Viagogo debió soportar numerosas críticas desde su creación acusada de “inflar los precios de los boletos” y por su negativa a trabajar con artistas que se mostraron en contra de la reventa de tickets.