Post cepo y transición política: cuál es el nuevo panorama de las fintech argentinas

Luego de un crecimiento meteórico en los últimos dos años, las fintech argentinas caminan hacia un escenario de transición económica y política, en un contexto de cambios de reglas de juego que las obliga, por lo menos, a replantear cuáles son los pasos a seguir.

El endurecimiento del cepo cambiario post elecciones, una nueva regulación de AFIP que atañe a las billeteras digitales y las dudas sobre el horizonte financiero en el corto y mediano plazo encienden una luz de alerta sobre este sector, que se suma a los reclamos de regulación que se hicieron este año desde los bancos.

Fundamentalmente, los controles cambiarios anunciados por el BCRA le pusieron el freno a la creciente actividad que entidades digitales y aplicaciones financieras habían alcanzado en la opción compra y venta de dólares, que había vivido un pequeño boom en el último mes previo a las elecciones generales.

Aunque estas restricciones modifican el negocio, para Gastón Irigoyen, CEO de la recientemente lanzada Naranja X, no afectan los planes de su compañía. "Si bien es cierto que la semana anterior a las elecciones se quintuplicó el volumen de operaciones de compra de dólares en la app y también creció la cantidad de cuentas generadas y que con las nuevas regulaciones ese ritmo no conseguirá mantenerse, también lo es que nuestro modelo de negocios nunca estuvo basado en la operación de cambio. No pasa por ahí nuestra estrategia y nuestra construcción de valor", aseguró.

La misma lectura hizo Stefano Angeli, CEO de Rebanking: "Aunque quizás fue la respuesta más rápida, nuestro modelo de negocios nunca fue pensado para que el producto más fuerte sea la compra de billetes. Sí, vimos una oportunidad para explotarlo, ya que este año el dólar estuvo muy demandado. Pero estamos convencidos que nuestro negocio es una suite de productos y servicios para personas que no tienen alta satisfacción bancaria", afirmó.

Otro de los "golpes" a la industria fue la reciente regulación de AFIP, que obliga a las billeteras y servicios de pago no bancarios a tributar IVA. Paula Arregui, COO de Mercado Pago, lo minimizó: "Creemos que el espíritu de la norma sigue siendo preservar a los pequeños comerciantes y ahorristas. Por eso celebramos esta medida".

Para el economista Ignacio Carballo la idea subyacente de esta normativa es un aumento de las regulaciones en la próxima administración del presidente electo Alberto Fernández. "El próximo Gobierno va a tener una postura más intervencionista y menos laissez faire, de lo que vimos en los últimos cuatro años. Aquí hay que poner un signo de interrogación sobre qué impacto puede tener en el sector", marcó. "Lo cierto es que el aumento de comisiones bancarias de 40% beneficia a las fintech en cuestión de ventajas comparativas", alertó.

En una economía que se "desdolariza" a la fuerza se introduce también la necesidad en los ahorristas de resolver la vieja pregunta "qué hacemos con los pesos" y esto abre nuevas oportunidades para las compañías. Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá, dijo: "Para nosotros no cambio nada. Seguimos sumando entre 6 mil y 8 mil personas por día. El uso de Uala en octubre creció para ser nuestro mejor mes". La aplicación lanzó en modo beta la opción de invertir los saldos en un fondo común de inversión de bajo riesgo administrado por el Grupo SBS. Esperan que, ayudados por el contexto, ese instrumento se haga extensivo a su base de más de 1 millón de usuarios durante las próximas semanas.

Respecto a la relación del sector con el próximo Gobierno, la expectativa de estos ejecutivos es que se alcance un modelo de colaboración y que no se pierdan los avances realizados en los últimos años. "Como industria queremos ver si sobre las bases de lo que se venía trabajando en pos de la inclusión podemos avanzar".

AP ANA CLARA PEDOTTI