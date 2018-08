Por una falla, usan tu tarjeta de débito para vaciar tu cuenta: cómo prevenirlo

Las nuevas soluciones tecnológicas facilitan la vida de los usuarios pero eso no las transforma en infalibles. Hace algunos meses, una usuaria contó vía Twitter cómo detectó que le faltaban 6000 pesos de su cuenta bancaria por una falla en una billetera de pagos virtuales, situación que había permitido el retiro de dinero de distintos cajeros. En aquella ocasión, a la persona afectada le habían adherido una billetera digital a su nombre.

En esta oportunidad, la persona damnificada encontró que en su cuenta del Banco Provincia aparecieron cargos por un valor de total $ 63.612 pesos por compras que no realizó usando Todo Pago (TP), una billetera virtual que permite centralizar todos los medios de pago que uno tiene para hacer compras sin sacar las tarjetas cada vez que uno realiza una transacción.

De esa cifra total, unos $ 48.000 aparecen por pagos a una cuenta denominada “Mariela Cendra”, mientras que otro gasto importante aparece destinado a la operadora Movistar.

La falla ocurrió en esta ocasión porque una persona pudo sacar una cuenta falsa para utilizar en nombre de un tercero y adquirió cosas sin validación previa. Caso similar al ocurrido en enero pasado con Elena Paoloni, quien sufrió el retiro de $ 6000 pesos de su cuenta bancaria.

En esta ocasión, el problema salió a la luz porque un joven llamado Patricio Caraballo, abogado especialista en derecho empresarial, emprendedorismo, y profesor universitario, denunció en Twitter que en la tarjeta de su mamá aparecieron cargos que ella no había realizado.

Finalmente, ese día llegó. No se cómo, pero en la tarjeta de mi mamá hay cargos de @todopagoar que ella no realizó. Uno, en @MovistarArg. El otro, en una tal "Mariela Cendra". Esto por 48 mil pesos. — Patricio (@patriciodm) 26 de agosto de 2018

Cuando intentó contactarse con TP le aseguraron que “por razones de seguridad" mediante vía telefónica no podrían ayudarlo. Sin embargo, una vez que el tema tuvo repercusión en la red de microblogging, todo cambió.

Desde TP le confirmaron que “canalizaron el reclamo con la marca de la tarjeta” y le aseveraron que “las transacciones no fueron realizadas a través de la Billetera Virtual de Todo Pago”.

Por otro lado, Movistar Argentina también se puso en contacto vía twitter con el hijo de la persona damnificada para chequear el reclamo.

El joven detalló que cuando quisieron entrar al home banking para ver a qué mail enlazaron la cuenta de Todo Pago tampoco pudo conocer cuál era esa casilla.

“Tiene una cuenta registrada, pero no con este plástico porque es renovación y no se actualizó. De todos modos, no nos toma la contraseña y nos piden datos que no sabemos cuando llamamos para recuperar la cuenta. De terror”, graficó en otro tuit.

¿Qué harán los damnificados?

"Estamos en condiciones de reclamar administrativa, judicial, o extrajudicialmente a TodoPago compensación o sanciones. De acuerdo a la ley 24240 podríamos reclamar daño punitivo por hasta 5 millones de pesos ya que no se respeta alevosamente la protección de los datos personales y al consumidor", explicó Caraballo, en diálogo con Infotechnology.

El abogado detalló los argumentos en los cuáles se justifican sus inminentes acciones legales.

"TodoPago permite la comisión de un fraude mediante Internet al habilitar el uso de tarjetas de crédito de terceros sin ningún tipo de autenticación ni verificación", consideró.

Según Caraballo, "TodoPago realiza esto como conducta recurrente al no solucionar su falla informática".

Para el damnificado, la empresa "TodoPago incumple la ley de Datos Personales 25326 que establece en su art. 9 que la base de datos debe tener las medidas de seguridad pertinentes".

"TodoPago es pasible de la sanción administrativa de la Agencia de Acceso a la Información Publica y su Dirección Nacional de Datos Personales por hasta cien mil pesos (art. 31)", añadió.

Para el letrado, "TodoPago es pasible de una sanción penal al permitir, de acuerdo al art. 157 bis del Código Penal, que se inserten datos personales falsos en su base de datos".

"TodoPago no protege correctamente los datos personales: realiza una autenticación e-mail + tarjeta para los registrados cuando debería ser e-mail + DNI y pedir verificación para las compras o ingresos. Por ejemplo, Sandra tenía la cuenta registrada con la versión anterior del plástico. El sistema no lo actualizó. El sistema debería haber actualizado ese dato y pedir verificación al recibir un pedido de pago de su DNI cuando ya estaba en la base de datos. No hubo cruzamiento de datos", resumió.

Adelantó que "en los próximos días realizaremos acción de habeas data para saber qué datos tienen consignados a su nombre y qué operaciones se realizaron con sus tarjetas y datos personales".

"Con esta información podría denunciarse penalmente a quien realizó la compra, algo que podría hacer de oficio un fiscal", completó.

¿Cómo evitar este tipo de estafas?

La manera más sencilla es darse de alta de Todo Pago y linkear la tarjeta de débito con una cuenta, por más que luego no lo usemos. El servicio no tiene cargos extras.

En enero pasado, TP le había confirmado a Infotechnology que ya habían dado de baja la funcionalidad de enviar dinero a través de la App vía PIN mientras investigaban cómo solucionar el punto ciego del sistema.

Otro punto a tener en cuenta es evitar dejar sola la tarjeta, pese a que la costumbre en la Argentina es dar la tarjeta y que la persona que cobra realice el pago, como suele suceder en restaurantes y bares.

En esos locales la tarjeta desaparece de nuestra vista por varios minutos, y es ahí donde pueden conseguir los datos que se necesitan para el fraude: número de tarjeta, vencimiento y los tres números de seguridad.

El caso Paoloni

En enero pasado, la publicitaria contó paso a paso vía Twitter la pesadilla que sufrió tras entrar en su home banking para chequear si había entrado el pago de un trabajo y se dio cuenta de que le faltaba dinero. Específicamente, había 12 extracciones por cajero de $ 500 cada una que ella, de más está decir, no había realizado.

Lo primero que realizó fue el "paso número 1 cuando te hackean la tarjeta": llamar a la entidad que gestiona el servicio de su tarjeta de débito, Banelco (propiedad de Prisma Medios de Pago), para dar de baja la tarjeta. La usuaria estaba segura que le habían clonado la tarjeta.

Sin embargo, el tema resultó más complejo. Como quiso entender que había pasado, se acercó a una sucursal de su banco (el Galicia), ubicada en el Microcentro porteño, para hacer el reclamo correspondiente, pero no le explicaron qué pasó exactamente.

La tarjeta no fue clonada (porque ella no la usa) y por más que la tuvieran era imposible que hubieran conseguido el PIN y, además, la clave alfanumérica, explicó en sus tuits. Y si bien la tarjeta fue reemitida por el banco, el problema no paso por allí.

Entonces, ¿qué paso? La estafa se hizo a través de Todo Pago, específicamente a través de una funcionalidad que permite retirar dinero en cajeros tan solo generando un PIN en la App del sistema.

¿Para qué sirve lo de sacar dinero? En caso de tener que pasarle dinero a un familiar, le enviás un PIN y con ese número retira dinero de un cajero. Solo había que ingresar a la App, cargar el DNI del destinatario (que podía ser uno mismo) y con el PIN generado retirar el dinero del cajero.

Para enlazar la cuenta de TP a una cuenta de banco basta con los números de la tarjeta de débito o una foto de ella. Y acá viene el problema: se puede linkear la tarjeta con cualquier cuenta, abierta con un mail falso, con tal de que los datos sean correctos.

Informaciones como el DNI y CUIT se consiguen con un sencillo googleo que no requiere demasiadas habilidades más allá de escribir en el buscador el nombre de la persona y "DNI" o "CUIT/CUIL".

Si la usuaria hubiera tenido cuenta en Todo Pago no hubiera pasado nada porque no se puede enlazar la misma tarjeta a dos cuentas diferentes, pero en este caso ella no la tenía.

Lo único que le faltó hacer a los estafadores fue abrir la App y generar el PIN para sacar de a $ 500 (para que el sistema no les pida mayores datos). En el caso de la afectada, los retiros fueron en cajeros ubicados en la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires.

La falla de seguridad está en que cuando se enlaza la tarjeta de débito, no hay pasos extra más allá de chequear que esté linkeada a otra cuenta de Todo Pago. Esto no ocurre con las tarjetas de crédito, más que nada las que no son procesadas por Prisma: para autorizarlas, el sistema tiene el paso de generar un consumo muy pequeño que uno luego debe verificar.

Bueno, acá estoy. Hoy estuve todo el día averiguando qué pasó con mi cuenta. Por qué me robaron plata. Y ahora ya lo sé. Quiero que no les pase a ustedes. Es medio largo esto, pero no es una pavada. Y tengo todo bien chequeado. — �� Elena Paoloni �� (@elenapaoloni) 15 de enero de 2018

¿Qué dice VISA?

Juan Roza, gerente de Relaciones Institucionales de Prisma, resaltó tras conocerse el caso Paoloni que desde la empresa están intentando "un cambio cultural para que lleven el POS inalámbrico a la mesa y no se lleven la tarjeta y la identificación". En Chile, por caso, el pago lo gestiona el comprador, el vendedor nunca toca la tarjeta.

El representante de Prisma puntualizó que el índice de fraude en la Argentina es el más bajo de la región, es menor al 0,5% de todas las transacciones.

Detalló también que la mayoría de cajeros son nuevos y que los del Banco Macro, por ejemplo, ya utilizan biometría para verificar la identidad.