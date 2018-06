¿Por qué tu jefe es un tirano? Este psicólogo dice cómo podés reconocerlos

Una nueva investigación sugiere que las personas con niveles más altos de testosterona podrían estar más inclinados a abusar de su poder. El estudio, publicado en Journal of Experimental Psychology: General, encontró que la concentración de testosterona alta generaba sentimientos de prerrogativa y tendencia a explotar a los demás.

Este estudio contó con 206 hombres y mujeres, y encontró que aquellos con niveles más altos de testosterona para su género tendían a ser más narcisistas y corruptos cuando eran puestos en posiciones de poder. El trabajo consistió en dividir al azar a los participantes en dos grupos: los “jefes” y los que no lo eran. En la condición de control, se les dijo que todos los miembros del grupo tendrían igual control sobre la tarea.

Las personas con mayores niveles de testosterona en la condición de jefes fueron más propensas a estar de acuerdo con declaraciones como “Insisto en recibir el respeto que se me es debido” y “No hay nada de malo con tomar ocasionalmente el crédito para uno mismo por las ideas de tus subordinados.” Pero esto no sucedía con quienes tenían la testosterona más baja. “La buena noticia es que las personas con testosterona baja e incluso con testosterona promedio no se convirtieron en narcisistas cuando ganaron poder social, y fueron cerca del 85% de nuestra muestra. Por lo que el poder social tiene los peores efectos cuando llega a las manos de aquellos que lo quieren más y son los más propensos a conseguirlo,” explicó Nicole Lisette Mead, autora del estudio, de la Universidad de Melbourne.

En un estudio sobre 500 estudiantes de MBA se encontró que los niveles de testosterona, junto con la aversión al riesgo, podrían predecir las elecciones de carrera a largo plazo y las decisiones financieras. Aquellos que tenían altos niveles de testosterona y no eran muy reacios al riesgo, "tenían más probabilidades de elegir carreras arriesgadas en las finanzas".

No es la primera vez que se relaciona a la hormona de la testosterona con el comportamiento agresivo en los negocios y el liderazgo. En un estudio de 2007, Terry Burnham de la Universidad de Harvard, tomó muestras de saliva de la boca de todos los jugadores del juego “Ultimatum” (un juego de negociación donde dos partes se disputan cómo repartir US$ 100) y las utilizó para determinar sus niveles de testosterona. Encontró que entre los jugadores B con testosterona inferior a la media, solo el 7% rechazó las ofertas de US$ 5. Pero entre los jugadores B con alta testosterona, la tasa de rechazo para tales ofertas fue del 45% porque consideran que es demasiado injusto e insultante.



Los investigadores intentaron replicar estos hallazgos en una situación de la vida real: las fusiones corporativas. Los investigadores identificaron 357 ofertas de adquisición que se produjeron entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2007. Por supuesto, no pudieron retroceder y medir los niveles de testosterona para los CEO implicados en los acuerdos. Por lo tanto, en su lugar, buscaron su edad y utilizaron esos como un proxy, ya que los estudios han demostrado que los niveles de testosterona suelen disminuir con la edad.



Descubrieron que los CEO que lanzaron ofertas públicas de adquisición tenían alrededor de un 20% más de probabilidades de retirar sus ofertas más tarde si eran jóvenes y, presumiblemente, aumentaron la testosterona. La teoría es que cuando el CEO de una empresa objetivo rechaza una oferta pública de adquisición por ser demasiado baja, es más probable que el "joven CEO postor de alta testosterona" demuestre su "dominio" retirando la oferta en vez de negociar un precio más alto. los investigadores escribieron. La edad (y por lo tanto, el nivel de testosterona) del CEO objetivo también tuvo un efecto pequeño. Cuando esos CEOs eran jóvenes, tenían alrededor de un 1% más de probabilidades de rechazar una oferta pública de adquisición y luego se encontraban sujetos a una oferta pública, una estrategia en la que la empresa licitaba al CEO y llevaba su oferta directamente a los accionistas de la empresa objetivo.

Un último estudio, realizado este año, demostró que los niveles altos de testosterona pueden resultar en movimientos de mercado demasiado agresivos (y peores resultados financieros). Los administradores de capitales de riesgo con niveles altos de testosterona superan a aquellos con niveles bajos de testosterona en un 5,8% cada año, según un estudio realizado por la Universidad de Florida Central y la Universidad de Administración de Singapur. Los investigadores utilizaron un software para medir la relación ancho-altura facial, que ha demostrado ser un indicador de los niveles de testosterona, de más de 3.000 gerentes de fondos de cobertura. Después de controlar variables como el riesgo y el entorno del mercado, los investigadores descubrieron que no solo los fondos de los gerentes de mayor testosterona producen rendimientos más bajos, sino que esos gerentes también tienen una mayor propensión a ser despedidos.