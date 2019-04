Por qué tu computadora podría dejar de funcionar y qué podes hacer para protegerte

Windows XP fue uno de los sistemas operativos más populares de Microsoft. Tanto es así que han tenido que pasar 13 años desde el lanzamiento de su sucesor (Windows Vista) para que el XP baje la persiana. La última de las versiones de Windows XP con soporte de Microsoft deja de tenerlo después de 17 años de historia de uno de los sistemas operativos más populares.

El pasado 9 de abril de 2019 fue la fecha límite concedida por Microsoft para dar soporte a Windows XP. Es la versión más longeva de Windows.

El clásico fondo de Windows XP

La primera vez que Windows empezó a soltarle la mano a su SO fue en 2014; cuando las versiones Home y Professional (las más utilizadas) ya no recibieron mas actualizaciones vía Windows Update. Sin embargo se extendió el soporte para la versión Embedded POSReady 2009. Esta versión del SO estaba pensada para entornos profesionales y con dedicación casi exclusiva a medios de pago. En 2013, 12 años después de su lanzamiento, llegó a alcanzar una cuota de 500 millones de usuarios en todo el mundo. Todo ello pese a que, en todo ese plazo de tiempo, Windows había sacado hasta tres nuevos sistemas operativos al mercado: el malogrado Vista (2007), Windows 7 (2009) y Windows 8 (2012).

Windows XP todavía es utilizado por el 1,75% de las computadoras en todo el mundo, según datos de statcounter, aunque en algunos países sigue siendo muy popular, llegando a estar presente en el 38% de los equipos.

Dependiendo del uso que hagan de esos ordenadores puede ser bastante irresponsable (en cuanto a seguridad) que sigan corriendo Windows XP. Lo más seguro es migrar a una versión que todavía ofrezca soporte.

