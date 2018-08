Por qué la serie que más dinero recaudó en la historia terminará en 2019

Cualquier fanático de las legendarias series Seinfeld o Friends lo creía imposible. Sin embargo, sucedió. Luego de 12 temporadas, The Big Bang Theory (BBT), se convirtió en la serie multicámara más larga de la historia de la televisión, gracias a sus 279 episodios, y, a su vez, la sitcom que mayor dinero generó. Sin embargo, todo concluye al fin y BBT no será la excepción.

El productor Chuck Lorre, la productora Warner Bros y el canal CBS confirmaron que la temporada 12, que comenzará a difundirse el próximo 8 de octubre en Latinoamérica, será la última de Sheldon (Jim Parsons), Penny (Kaley Cuoco), y Leonard (Johnny Galecki).

Desde septiembre de 2017, cada capítulo de la sitcom –que cuenta la historia de un grupo de amigos fanáticos de la ciencia- cuesta más de 10 millones de dólares.

Tres años antes, cuando Parsons, Cuoco y Galecki, los tres personajes principales renovaron sus contratos, ya habían pasado a ganar más de u$s 1 millón por episodio. A la exorbitante cifra se le sumaron a además porcentajes por beneficios extra provenientes de las retransmisiones de Warner Bros.

Antes del arranque de la temporada 11, Simon Helberg (Howard) y Kunal Nayyar (Koothrappali) se sumaron a la lista de sueldos millonarios dentro del elenco. Así, Lorre, Warner Bros y la CBS relajaron algunas tensiones y pudieron ponerse a pensar en el desenlace de la comedia sin sobresaltos.

The Big Bang Theory es la comedia más vista de la televisión americana con un promedio de 15 millones de espectadores (solo en directo) y más de 20 millones si se tiene cuenta la audiencia acumulada.

Una temporada de 24 episodios cuesta en la actualidad unos u$s 240 millones de los cuáles 24 millones se llevan cada uno de los protagonistas del quinteto inicial. Por debajo de ellos aparecen los sueldos de Melissa Rauch (Bernardette) y Mayim Bialik (Amy), que ingresaron en la tercera y cuarta temporada de la serie, respectivamente.

No obstante, el trío compuesto por Parsons, Cuoco, y Galecki ya se aseguró entre sueldos y su participación en los beneficios obtenidos por Warner Bros más de u$s 72 millones cada uno entre 2014 y 2017.

Más allá de lo costoso que representa pagar el contrato de los actores, The Big Bang Theory genera u$s 1.000 millones de ganancia neta solo por derechos de repetición por Time Warner.

En una declaración conjunta, las casas productoras, Warner Bros. Television, CBS y Lorre Productions expresaron: "Estamos eternamente agradecidos a nuestros seguidores por su apoyo a The Big Bang Theory durante las últimas doce temporadas. Nosotros, junto con el elenco, escritores y el equipo, estamos extremadamente agradecidos por el éxito del programa y nuestro objetivo es ofrecer una temporada final, y el final de la serie, que llevará The Big Bang Theory a un cierre creativo épico".

La última temporada de The Big Bang Theory se estrenará por Warner Channel en exclusiva para todo Latinoamérica, el próximo lunes 8 de octubre, a partir de las 21hs.

La serie, que se estrenó en 2007 y se transmite en sindicación alrededor del mundo, recibió 52 nominaciones al Emmy y 10 triunfos hasta la fecha (aunque nunca ha ganado para la Serie de Comedias Sobresalientes) y 7 nominaciones al Golden Globe.

Además de centrar muchos de sus episodios en los mundos de la ciencia y la tecnología, The Big Bang Theory goza del apoyo de la comunidad científica en general. Por ejemplo, en honor a la serie ya existen una especie de abeja (Euglossa bazinga), una especie de medusa (Bazinga Rieki) y un mono en el zoológico de Columbus (Dr. Sheldon Cooper).

Por otro lado, los protagonistas de “Friends” (10 temporadas, entre 1994 y 2004 y 236 episodios) fueron los primeros en ganar u$s millón cada uno por cada capítulo grabado a partir de 2002, cuando el programa tenía un promedio de 25 millones de espectadores

En este caso particular, los seis protagonistas, negociaron en conjunto con las productoras y se negaron a tener tratos separados. No obstante, cada uno de sus protagonistas sigue ganando unos u$s 20 millones al año por las retransmisiones del programa.

Seinfeld, la exitosa serie que protagonizó Jerry Seinfeld entre 1989 y 1998 (9 temporadas y 180 episodios), fue la primera serie de la historia que vendió un minuto de publicidad a cambio de 1 millón de dólares. Además, permitió que su protagonista embolsara más de u$s 820 millones, según el portal web mexicano Excelsior.

La sitcom Seinfeld generó u$s 3000 millones por regalías en concepto de retransmisión.

Otro staff que luchó por conseguir mejoras en sus salarios de forma conjunta fue el de "Modern Family". Si bien los montos fueron considerablemente menores en comparación con los de BBT y Friends, la serie postergó sus grabaciones cuando su elenco adulto demandó a la cadena Fox. Finalmente, sus protagonistas obtuvieron regalías por cada episodio emitido.