Por qué este gurú de la tecnología advierte que “podría matarte” tomar vacaciones

Tomar unas buenas vacaciones luego de un estresante año laboral es, quizá, el anhelo compartido por la gran mayoría de los trabajadores del planeta. Sin embargo, a diferencia de lo que se supone, existen personas que no piensan lo mismo. Algunas, incluso, creen que tomar vacaciones podría “matarte”.

La curiosa definición estuvo a cargo de Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, que posee un patrimonio personal valuado en unos US$ 23.000 millones, de acuerdo a un informe elaborad por Bloomberg.

El empresario es conocido por su estilo “workaholic” (adicto al trabajo) como líder y jefe y su creatividad empresarial.

Pese al éxito alcanzado en sus distintos proyectos, Musk, padre de 5 hijos, prefiere no tomarse vacaciones. Incluso, aseveró que las vacaciones “te matarán”.

En diálogo con la revista estadounidense Recode Decode, recordó que trabajó más de 100 horas por semana durante mucho tiempo para conseguir el éxito en cada uno de sus proyectos.

Incluso, el año pasado Musk decidió quedarse a dormir en el piso de la fábrica de Tesla durante varias semanas con el objetivo de acelerar la producción del Model 3, el esperado vehículo autónomo.

¿Por qué cree que las vacaciones son peligrosas?

Musk comentó que solo intentó pocas veces desconectarse de su trabajo, pero que en todas esas ocasiones contó con mala suerte en sus vacaciones.

"En los últimos 12 años, solo intenté tomarme una semana libre dos veces”, expresó en la televisión danesa, en 2015.

"La primera vez que me tomé una semana libre, el cohete Orbital Sciences explotó y el cohete [Virgin Galactic] de Richard Branson explotó esa misma semana. La segunda vez que me tomé una semana libre, mi cohete explotó. La lección aquí es, no te tomes una semana libre”, aseveró.

Anteriormente, cuando Musk intentó disfrutar de su Luna de Miel con su primera esposa, Justine, en septiembre de 2000, tuvo que enfrentar un serio problema profesional.

En aquel momento, el empresario era CEO de X.com y los ejecutivos de la compañía no estaban satisfechos con su liderazgo y en un intento desesperado por expulsarlo de su propia compañía, le entregaron una carta al Directorio que pedía el despido del sudafricano.

Los ejecutivos pretendían remplazar a Musk por Peter Thiel, otro de los fundadores de la compañía, y aprovecharon el viaje del empresario para actuar a sus espaldas.

Cuando Musk llegó a su Luna de Miel en Sydney, Australia, debió volar de forma inmediata de regreso a Palo Alto, California para hacerse cargo de la traumática situación.

En diciembre de ese mismo año, el empresario y su esposa decidieron intentar celebrar su frustrada Luna de Miel, con un viaje de dos semanas a Brasil y Sudáfrica.

Sin embargo, cuando arribaron a Sudáfrica, Musk contrajo una rara forma de malaria. Incluso, dos hospitales diagnosticaron erróneamente que “estuvo muy cerca de morir”. Si bien luego recibió tratamiento a tiempo, la situación lo dejo traumado.

Por tal motivo, es que el CEO sostiene que la “lección” que recuerda antes de tomar o planificar un período de descanso es que las vacaciones “te matarán”.