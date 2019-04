Por qué el banco que mide el riesgo país en Argentina inverite US$ 10.000 M en tecnología

"La tecnología es el centro de lo que hacemos”, asegura el banco JPMorganChase en su reporte de 2017. Basta un número para ver qué tan cierta es la afirmación: el presupuesto que en 2016 destinaron al área fue de unos US$ 9.500 millones. Casi un tercio de ese dinero fue a nuevas iniciativas.

El banco, el mayor de los Estados Unidos, no es el único que lo hace, sino que se trata de una tendencia en el sector financiero que apuesta cada vez más a sistemas predictivos y a la inteligencia artificial para mejorar la rentabilidad. Las opciones son variadas y dependen de los negocios de cada área. Hay proyectos para inversores y aplicaciones para la banca minorista. Todas las posibilidades tienen algo en común: algoritmos y Big Data.

Para Goldman Sachs, la tecnología, en particular la automatización y la inteligencia artificial, está cambiando la industria de tres maneras. Por un lado, modifica la composición del personal. Los empleos en finanzas de hoy requieren un conjunto diferente de habilidades. Como resultado, el 37 por ciento de los analistas que ingresaron al banco en 2016 tienen títulos en los llamados campos “STEM” —ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, por sus siglas en inglés—. No solo eso: un cuarto de la plantilla total de la entidad son ingenieros que trabajan junto a banqueros, traders y equipos de ventas, profesiones tradicionalmente asociadas con la banca.

La tendencia no decreció con el paso de los años, sino que se afianzó. "Nos pensamos un banco digital", asegura Lori Beer, Chief Information Officer del JPMorgan a nivel global y parte de la mesa chica del CEO Jamie Dimon, el comité operativo del banco. "Es un reflejo de la importancia que hoy tiene la tecnología para la industria bancaria", dijo Beer, de visita en Buenos Aires a mitad de año de 2018, acompañada por el CEO local de la entidad, Facundo Gómez Minujin. "Para tener una idea de la escala de la que estamos hablando, invertimos en tecnología u$s 10.800 millones de dólares por año. Gastamos u$s 700 millones al año sólo en ciberseguridad. El área tecnológica emplea a 50.000 personas sobre un total de 250.000 que trabajan en el banco. Más que Facebook o Google", detalla.

¿Qué es lo hacen?

Las soluciones tecnológicas se enmarcan desde varias aristas. Por caso, el banco lanzó recientemente Interbank Information Network (IIN), una red diseñada para mejorar la eficiencia de los procesos de pagos globales a través de la tecnología blokchain y que apunta a que los pagos lleguen a los beneficiarios más rápido, con menos pasos y mejor seguridad.

Marcus, lanzada en 2018, es una plataforma digital de créditos también enfocada en reducir los costos. La plataforma permite a Goldman Sachs dar préstamos personales cuyos intereses suelen ser menores a los de una tarjeta de crédito. También permite al potencial cliente calcular cuánto ahorrará en su deuda si decide tomar ese crédito en lugar de contratar una tarjeta y conocer a cuánto ascenderá cada cuota a pagar. Pero lo más importante es cómo funciona. Aunque hay una línea telefónica que brinda información si el individuo lo desea, en realidad no hay intervención humana en la adjudicación; el proceso es totalmente automatizable.

Además, apuntan a generar un entorno en el que los empleados se sientan motivados a acercar sus ideas y Nexen es su principal plataforma para llevar esta estrategia a cabo. La describen como “un completo ecosistema digital para los servicios financieros” y está destinada sobre todo a inversores. Incluye dos herramientas, Digital Pulse y Digital Workplace, que buscan brindar información basada en datos para que los clientes puedan tomar decisiones más rápido y basándose en evidencia.

Finalmente, las carteras automatizadas de inteligencia artificial (a veces llamados robo-advisor) son otra las puntas de lanza de la gran compañía. Se trata de software que calcula y ofrece diferentes estrategias de inversión utilizando datos analizados en tiempo real.