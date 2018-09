Por qué borraron la página de Wikipedia del nuevo presidente del Banco Central

El 25 de septiembre va a quedar como otro día de esos en los que la Argentina se mueve como un samba, el juego que suele estar en parques de diversiones varios. A la mañana, poco después de las 10, se conoció la noticia de la renuncia de Luis Caputo a la presidencia del Banco Central y –minutos después- el nombramiento de Guido Sandleris, hasta ese momento secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda.

Surge cómo dato de color que a las pocas horas, apenas después de las 15, el nuevo funcionario tenía su propia página en Wikipedia, la enciclopedia colaborativa creada por Jimmy Wales y Larry Sanger en 2001.

En ella constaban sus datos biográficos más llamativos: economista de la Universidad de Buenos Aires con posgrados de varias casas de estudio extranjeras, fue entre 2014 y 2015 el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, así como profesor visitante de la London School of Economics.

Ningún dato de los que figuraban en la página resultaba llamativo o polémico de alguna manera. La página fue creada por un miembro de la comunidad de "Wikipedistas" que suelen estar atento a las noticias y actúan en consecuencia, dicen desde Wikimedia Argentina, la ONG sin fines de lucro que la administra –y tiene más de 100 asociados en el país, financiada en su versión global en base a donaciones.

Ellos no tienen personal editando la enciclopedia (más allá que artículos polémicos como el de Adolf Hitler, por citar un ejemplo, se encuentra cerrado para que nadie pueda editarlos y trastocar de alguna manera lo que dicen los libros de historia).

Sin embargo, pocas horas después, con los primeros minutos del nuevo día, la página del nuevo presidente del Central fue borrada. ¿Qué paso? ¿Fue un acto de vandalismo virtual? ¿Los famosos trolls y sus granjas atacaron el registro de la enciclopedia en línea? No, lo sucedido es más sencillo y tiene relación directa con el funcionamiento mismo de Wikipedia.

El artículo fue eliminado –que todavía puede leerse en el cache de Google-, tal cómo surge de lo que quedó registrado en la enciclopedia, porque “casi todo esta copiado” de un artículo periodístico.

Emiliano Mans es un “wikipedista” argentino, docente y participante habitual de las jornadas de edición que se realizan en la Argentina (dijo presente en la de la Legislatura porteña y la del Museo del Bicentenario). En charla con Infotechnology.com, cuenta que las páginas de Wikipedia pueden darse de baja por plagio, como en este caso. Es decir, cuando se utiliza una única fuente para armar la entrada enciclopédica.

Cuenta también que el pedido de baja lo puede hacer cualquiera (“el motivo es que no tenga la suficiente relevancia enciclopédica”, aclara) pero que la decisión final la toma un “bibliotecario”.

En este caso, quien borró la entrada fue Gauri, una argentina licenciada en Letras con más de ocho años dentro de la enciclopedia y es una de las 14 enciclopedistas que declaran vivir en Buenos Aires. Desde Wikimedia Argentina aclaran que no todos los usuarios dicen donde viven por miedos a represalias, en el caso de que se dediquen a editar artículos de alta visibilidad. Dan el ejemplo de personas que se dedican a las entradas sobre “visibilidad lésbica” en Rusia, donde hay una ley que condena a aquellos que realizan lo que ellos llaman “propaganda sexual”.

Un dato extra: en ocasiones, los funcionarios (de este gobierno y del anterior) contratan a personas o agencias para mantener actualizadas sus páginas en la enciclopedia online. Cuentan fuentes en off que en ocasiones quieren publicar datos que van en contra de la verdad histórica, pero la comunidad se ocupa de "rectificar el 'error'".

Acá iniciamos una serie de videos de Infotechnology en los que explicamos los vericuetos de encontrar información confiable en internet:

Los consejos para escribir una entrada en Wikipedia

- No escribir artículos de autopromoción, publicidad o ensayos personales.

- No copiar cosas de otros sitios, material polémico, artículos redundantes, artículos extremadamente cortos o de interés local.

Básicamente, no hay que usar material de otros, y siempre conviene redactar uno mismo, no “copipastear” de diferentes fuentes. Lo mejor es citar fuentes de autoridad. Respecto a los artículos con puntos de vista polémicos, piden directamente no escribirlos y, en todo caso, mantener siempre un “punto de vista neutral”. De hecho, hasta tienen una guía para explicar cómo lograrlo.

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma