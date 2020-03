Por la pandemia, Pornhub extiende sus contenidos Premium a Argentina

En medio de la cuarentena total, la plataforma de videos pornográficos para adultos Pornhub liberó su contenido premium para Argentina. El sitio XXX cuenta con contenido Premium pago: hasta el 23 de abril, todo el contenido exclusivo no contará con restricciones.

España, Italia y Francia fueron los primeros países en alcanzar los contenidos pornográficos exclusivos: Pornhub se "solidarizó” con las personas de cuarentena obligatoria. Gracias a esta medida, usuarios de todo el mundo pueden acceder a todo el contenido del sitio sin ningún tipo de freno.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe �� https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC

“¡Quedate en casa y ayudá a que se aplane la curva! Desde que el COVID-19 continúa impactándonos a todos, Pornhub extendió su contenido Premium a todo el mundo hasta el 23 de abril. Así que disfruten, quédense en su casa y manténganse a salvo”, twittearon.

En Argentina, un usuario le pidió personalmente a través de Twitter a Pornhub que libere el contenido para Argentina como en España e Italia. El tweet se viralizó: el pedido fue el 19 de marzo y, seis días después, liberaron el contenido para todo el mundo.

Dear @Pornhub, my country went into total quarantine (except for essential personnel everyone was sent to their respective homes on a mandatory basis) due to the pandemic caused by the coronavirus. Could you activate the premium service like you did in Italy or Spain? Thank u.