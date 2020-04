Por fin se sabe el secreto mejor guardado de EE.UU.: desclasificaron 3 vídeos de OVNIs

Este lunes, el Pentágono desclasificó videos de tres avistamientos de ovnis. Dos de los tres videos fueron avistados en 2015 por parte de pilotos de guerra y el primero en 2004.

El Pentágono confirmó las imágenes que fueron tomadas en 2004 y 2015. Habían sido filtradas en 2007 y circulan desde entonces en las redes sociales.

En 2019, la Armada estadounidense reconoció que las tres grabaciones eran reales. Sin embargo, el Departamento de Defensa subrayó que “para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más".

El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado. “Gimbal”, “Go Fast”: así se llaman las dos grabaciones de 2015 captadas por pilotos aéreos.

En las grabaciones se puede escuchar “mirá esa cosa” o “¿qué es eso?”. El primer video en 2004 fue compartido por un piloto pero fue publicado en 2017 por el New York Times.

Dos años más tarde, la Armada confirmó la veracidad de las tres grabaciones. Hoy, las difundieron oficialmente.

El senador Harry Reid de Nevada escribió a través de su red social Twitter: "Estoy contento que el Pentágono finalmente se haga cargo de estos videos. Pero solo rascan la superficie de la investigación. Estados Unidos necesita investigar de manera seria y científica estos videos y su potencial por la seguridad nacional del país. Los americanos merecemos estar informados".

I’m glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The U.S. needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u