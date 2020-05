Por el Día de la Memoria en EE.UU. las firmas ofrecen rebajas de hasta 38%: cómo aprovecharlas

El último lunes de mayo de cada año, los estadounidenses festeja el The Memorial Day, un feriado federal que tiene por objetivo honrar y lamentar a los militares que fallecieron mientras servían a las fuerzas armadas de ese país.

Más allá del dolor que suele acompañar la jornada, también se hizo tradición que las empresas ofrezcan buena parte de sus mercaderías con descuentos importantes con el objetivo de reventar el stock y mejorar sus números en el inicio de la temporada de verano.

A continuación una breve descripción de algunos de los productos más interesantes a tener en cuenta que pueden ser aprovechados desde la Argentina e, incluso, esperar su llegada en la puerta de cada hogar.

Amazon

Si bien la firma del magnate Jeff Bezos decidió no incluir en esta ocasión descuentos oficiales por el Memorial Day, el portal ofrece para esta fecha incluso mejores ofertas respecto a las habituales en productos electrónicos.

Por ejemplo, unos auriculares inalámbricos Aomais Sport II, con tecnología Bluetooth 4.0 pueden conseguirse con una rebaja de 32%, por apenas US$ 25,49 por unidad.

Otra de las ofertas más importantes (por el porcentaje de descuento) es una banda fit de Garmin, puede adquirirse con una rebaja del 38%, y desembolsar solo US$ 49,99.

Apple

El gigante estadounidense imitó la decisión de Amazon de no ofrecer un descuento oficial en su sitio en sintonía con el festejo del ‘Memorial Day’.

No obstante, existen varios algunos artículos que se encuentran en descuento como, por ejemplo, auriculares airpods, teclados y mouses inalámbricos. O con algún tipo de oferta especial.

Por ejemplo, los usuarios que deseen los codiciados auriculares inalámbricos AirPods Pro deberán desembolsar US$ 249.

Apple ofrece, no obstante, el grabado exclusivo de los mismos (con un emoji, nombre, iniciales, número de teléfono o una fecha) de forma completamente gratuita, como así también el envío (para las personas que viven en los Estados Unidos).

Por otro lado, la operadora Verizon decidió incluir varias rebajas en celulares, así como un 50% de descuento en su tarifa de activación cuando los nuevos usuarios realicen sus pedidos online.

Otros descuentos

La compañía Dyson ofrece rebajas de hasta US$ 150 en sus potentes aspiradoras inalámbricas.

Para los amantes del café, la firma Illy ofrece descuentos de hasta 20% en una cafetera tipo italiana por US$ 295.

Otra de las ofertas que aparecen en el sitio de compras Buzzfeed es el kit de monitor de bebé de la firma Lumi y by Pampers y el kit completo de sueño (que incluye un monitor de alta calidad), con una rebaja de 15%. El monitor posee un precio de US$ 199, mientras que el kit completo se ofrece por otros US$ 99.

Los usuarios también deben tener en cuenta que a partir de la nueva regulación, tal como explicó Infotechnology, volvió a ser muy conveniente la compra de productos en el extranjero para luego recibirlos en cada domicilio.

¿Cómo se aprovechan las compras en el exterior desde Argentina?

Existe en el país un sistema "oficial" para realizar compras en el exterior. Se trata del llamado sistema Puerta a Puerta fue una de las puntas de lanza del gobierno de Mauricio Macri respecto a liberalizar las compras en el exterior.

Sin embargo, todo el proceso no está exento de dificultades: desde papeleo difícil de completar, pasando por la burocracia del Correo y llegando hasta los propios sitios para comprar afuera, poder hacer un pedido y que llegué bien es una ciencia y un arte.

Es por esto que se habilitó un nicho de negocios en la Argentina, allí donde el Correo se quedó “corto”.

Se trata de una serie de empresas que se ofrecen como alternativa al sistema de Puerta a Puerta para realizar pedidos al exterior, el foco está en mejorar diferentes aspectos de la plataforma oficial.

Las ventajas, según las propias empresas, radica en la mejora en los tiempos, el acceso a más oferta de productos, facilidades de pago y el precio.

Según pudo saber Infotechnology, las compras en el exterior a través de estos servicios de courier es más barato que en el sistema Puerta a Puerta para algunos productos y los tiempos casi siempre son mejores y con diferencia.

Estas son las únicas alternativas viables que existen ya que, como informó Infotechnology en otra ocasión, es casi imposible que Amazon llegué a la Argentina.

¿Qué empresas conviene usar?

Son varias las empresas que aprovecharon este nicho para ofrecer un servicio de compras en el exterior superior a las opciones oficiales. En pocas palabaras, lo que todas tienen en común es que ofrecen un servicio de entrega directa y hacerse cargo de casi todo lo relacionado con el papeleo burocrático. El usuario solo elije el producto en la tienda digital extranjera de su preferencia y las empresas se hacen cargo de todo lo demás.

Una de esas empresas es ATuCasa.net. Cuando se creó el sistema de entregas Puerta a Puerta, para flexibilizar las complejidades de los pedidos al exterior, uno de los primeros argentinos que vio el negocio en esto es Mario Celada.

Por su propia mala experiencia con los sistemas de compra oficiales, particularmente en la atención al cliente y la claridad a la hora de hacer las operaciones, decidió lanzar una solución alternativa que tuviera mejores resultados llamada ATuCasa.net.

"Empezamos a funcionar en mayo de 2018. Se generó por la necesidad. Era usuario de comprar en China y había problemas para traer cosas. Y surgió la idea de tener un sitio más personalizado con atención extendida, trabajamos hasta las 23, porque la principal barrera es el desconocimiento", explicó Celada en diálogo con Infotechnology.

Otra de las empresas del sector es Tiendamia, un marketplace que agrupa productos de Amazon, eBay y Walmart.

La compañía opera en varios países de la región y permite acceder a miles de productos del exterior.

Al comprar en Tiendamia es posible no solo acceder a una amplia gama de productos sino también a facilidades de pago: el sitio permite pagar en pesos, con cuotas congeladas y con tarjeta de crédito.

A través de esta plataforma, se pueden conseguir diferentes productos que también se entregan en mano a los clientes con diferentes servicios de courier.

La diferencia es que en este caso el usuario puede optar por la entrega del Correo y debe llenar los formularios pertinentes.

Otra alternativa, acaso la más diferente de todas, se llama Grabr. Esta aplicación permite que un comprador se ponga en contacto con una persona en el exterior para que esta le traiga sus comprar cuando viaja al país.

La comisión se negocia y ronda entre el 15 y el 20% del costo final del producto. Luego que el viajero acepta las condiciones, el cliente compra el producto online y se lo envía.

Por la actual pandemia, la empresa amplió el plazo recomendado de entrega hasta los 90 días, para ajustarse a las restricciones de viaje en algunas de las rutas más populares (especialmente EE.UU. y Europa).

Una de las ventajas de Grabr sobre el Puerta a Puerta es que con el servicio de Puerta a Puerta se abona el 30% del Impuesto País tanto en el producto como en el envío, ya que la compra debe hacerse en dólares y en un pago, por lo cual también se exponen a una suba repentina del dólar al momento de pagar el resumen de la tarjeta.

Por otra parte, hay productos, como perfumes, bebidas con alcohol o cámaras de fotos/drones con batería extraíble que no se pueden enviar a través del Correo pero sí se pueden recibir con un viajero.

En este mismo sentido, las compras vía Puerta a Puerta están limitadas por lo que ofrecen los sitios de e-commerce. El sistema de Grabr permite comprar cualquier producto aunque se venda en tiendas físicas.