Polémica viral por un video de Vidal: presunta víctima de violencia había sido protagonista de otro spot

La campaña electoral previa a las PASO se caracterizó por la viralización de diferentes videos editados de los distintos precandidatos. Luego del contundente resultado adverso obtenido por Cambiemos, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, decidió retomar la campaña con otro spot a partir de una intervención personal en un caso de violencia de género. Sin embargo, las cosas no salieron de la forma pensada por la funcionaria.

¿Por qué? En el nuevo video de Vidal aparece una joven a la cual ya la funcionaria ya había visitado en abril pasado. En aquella ocasión, la gobernadora la elogió a ella y a su madre por tomar la decisión de convertirse en emprendedoras y armar huevos de Pascua.

Como suele suceder en estos casos, las redes sociales y otras plataformas hicieron rápidamente eco de lo sucedido y cuestionaron con crudeza a la vicegobernadora por haber expuesto en distintas plataformas un caso de violencia de género.

¿Qué pasa en el video?

En las imágenes puede verse a la gobernadora, María Eugenia Vidal, golpeando la puerta de un presunto acosador de una chica que vive en el Barrio Carlos Gardel, en la localidad bonaerense de El Palomar.

El problema surgió porque usuarios de las redes sociales descubrieron que esa misma joven fue la protagonista de un spot anterior de la misma funcionaria. En ese primer video, Vidal elogiaba a la chica, de nombre Natasha, y a su madre, porque tomaron la decisión de hacer huevos de pascua y otras artesanías a modo de emprendimientos para ganarse de una mejor forma la vida.

“Hay un hombre que me acosa constantemente…apareció de la nada y yo de ahí no quise salir nunca más sola”, asevera la chica en el video. Entonces, Vidal responde: "Yo le voy a hablar, no te preocupes. Yo le voy a decir la verdad; que yo me enteré del caso; que sé lo que está pasando y que nosotros te estamos acompañando. Para que él sepa que no estás sola".

De inmediato, el video muestra a Vidal golpeando la puerta del presunto acosador. “Buen día, Horacio. Soy María Eugenia Vidal, la gobernadora. Sé que estás ahí porque los vecinos me dijeron que estabas, aunque no me quieras abrir. Solamente para avisarte que estuve reunida con María y con su hija Natasha; que ya sé lo que está pasando; que me contó que te denunció; y que vamos a seguir acompañándola. Va a venir un fiscal a verla para que haga de nuevo una denuncia. Era solamente eso, hasta luego”.

Esta nueva parte del video, que no trascendió en abril pasado, la subió, según algunos usuarios de las redes, el senador radical Alfredo De Angeli.

No obstante, desde el comando de campaña provincial enfatizaron que "no tenemos idea quién lo difundió, y si es que lo tuiteó (Alfredo) De Angeli, eso no indica que se lo haya pasado para que haga campaña. Alguien lo filtró, bien o malintencionadamente, pero no fue nadie que forme parte de la campaña de María Eugenia Vidal”.

Según los allegados a Vidal, luego la intervención de la gobernadora, un fiscal de El Palomar intervino y ordenó que Natasha contara con un botón antipánico.

La polémica

En las redes muchos usuarios cuestionaron a Vidal, no solo por ser Natasha la misma chica de otro video difundido en abril, sino también por exponer en campaña a una víctima de violencia de género, a contramano de todos los protocolos.

Los especialistas sostienen que este clase de temas delicados, al trascender, dejan a sus víctimas en condiciones de mayor indefensión, con la peligrosa chance abierta que el acosador incremente incluso aún más la violencia apenas la policía u otra fuerza de seguridad abandone el lugar.