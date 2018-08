Polémica aplicación que ayuda a encontrar solteros millonarios

El concepto de “hipertargeting” o “hipergerenciación” surgió en 2007 de la mano de MySpace pero comenzó a hacerse más tangible con la aparición de una polémica a raíz de la salida al mercado de algunas aplicaciones puntuales.

En principio, la definición de hipergerenciación podría resumirse en la “capacidad de entregar contenido publicitario a segmentos específicos basados en intereses en una red”.

Hasta ahí todo perfecto. ¿Pero qué sucede cuando el concepto puede ser tomado como sinónimo de discriminación?

Algo de esto surge con el crecimiento de descargas de Luxy, una app de citas similar a Tinder pero, a diferencia de esta, deja a un lado a gente de menores recursos.

En la portada de la aplicación en App Store, la tienda exclusiva de contenidos para dispositivos de Apple, se describe como “Luxy – Seeking Rich Singles, Mature Meet Dating”. Y de inmediato, una sugestiva descripción: “Luxy es la aplicación líder en citas para los ricos, exitosos, hermosos y atractivos solteros que aman las cosas de lujo”.

“Usted puede unirse a Luxy de forma gratuita si gana más de US$ 200.000 o si usted es aceptado a través de votos por otros miembros basados en su atractivo. La aplicación juega a la unión para CEO, empresarios, inversionistas, reinas de belleza, súper modelos, celebridades, atletas profesionales, médicos, abogados y otras élites que buscan romance”, añade la descripción.

En tanto, en Play Store, la tienda de aplicaciones para dispositivos con sistema operativo Android, también Luxy está presente, aunque en principio aparece como “Luxy – Dating Millonario –Citas Millonarias, Luxy Millionaire Match Dating & MatchmakerServiceSocial.

A continuación, la descripción es similar a la que aparece en el App Store: “Luxy es la mejor aplicación de citas millonaria de lujo para casamenteros, para los ricos, exitosos, bellos y de élite que gustan de todas las cosas de lujo. Puede unirse a Luxy de forma gratuita si gana más de US$ 200.000 o si otros miembros lo votan según su atractivo”.

“La aplicación es casamentera para directores generales, empresarios, inversores, reinas de belleza, supermodelos, celebridades, atletas profesionales, doctores, abogados, solteros atractivos, hombres guapos, mujeres atractivas y otros solteros de élite que buscan romance”, añade.

“Luxy extiende su millonario servicio de partidos organizando fiestas de élite para solteros. Millonarios de todo el mundo tienen la oportunidad de asistir a nuestras fiestas de élite para conocer hombres guapos, bellas mujeres y mezclarse con élites sensuales y solteras de ideas afines. Las ubicaciones incluyen NYC, LA, Miami, París, Milán y Londres”, puntualiza.



La descripción añade que “Luxy es etiquetada ‘Millionaire Matchmaker Dating App' por los medios dominantes”.

“Con nuestros millones de miembros millonarios de todo el mundo, Luxy ha aparecido ampliamente en CNN, BBC, Business Insider, CNBC, ABC, The New York Times, The Huffington Post, por nombrar algunos. El show de Jimmy Kimmel incluso hizo un episodio sobre Luxy”, resume.



Si bien hay otras aplicaciones de citas millonarias, Luxy ejecuta el proceso de verificación más preciso y confiable para garantizar la mejor calidad de usuario en el mundo de las aplicaciones de citas.

De inmediato, la descripción puntualiza los ingresos anuales de los integrantes de Luxy. "El 41% gana $ 1M; el 3,3%, $ 750K; el 7,6%, $500K; el 15,3%, $ 350K; mientras que el 17,6%, $250K", precisa.



La aplicación brinda de forma gratuita muchas de sus funciones, pero también ofrece una experiencia mejorada, a partir de una membresía más exclusiva en el mercado de las citas denominado “Luxy Black”.



El término “hipertargeting” fue definido en 2007 por MySpace con el lanzamiento definió de su solución de publicidad SelfServe (ahora llamada myAds), descrita en su sitio como "permitir a los especialistas en marketing en línea acceder a información de usuario expresada automáticamente para orientar campañas como nunca antes".