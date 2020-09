PlayStation 5: cuánto sale, qué juegos trae y cuándo se empieza a vender

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial del gaming en la Argentina y el resto del mundo.

En ese contexto, la compañía japonesa Sony consiguió estar otra vez en boca de todos antes de la salida de la esperada PlayStation 5.

En su evento denominado Showcase y transmitido de forma virtual, confirmó la fecha de salida al mercado y el valor de su nueva consola de próxima generación.

A continuación, las imágenes oficiales con los precios de las dos versiones de la consola como así, también la fecha de llegada a los diferentes mercados.

Es decir, en la Argentina, la nueva consola de Sony estará disponible el próximo 19 de noviembre. La Versión Digital de la PS5 costará U$S 399.99 (unos $ 51.998,70 si se toma en cuenta el nuevo cepo y un dólar cotizado a $ 130 unidad).

En tanto, la Versión Física de la nueva PS5 tendrá un valor de US$ 499,99 (es decir, unos $ 64.998,70 con el dólar cotizado a $ 130 por unidad).

Entre los juegos exclusivos que Sony mostró para su próxima consola estarán Final Fantasy XVI; Marvel´s Spider-Man: Miles Morales; Howart's Legacy (inspirado en el universo de Harry Potter); Call of Duty BlackOps Cold War; Resident Evil Village VIII (2021); Deathloop (2021); Devyl MayCry 5 (Capcom); OddWorld Soulstorm; y Five Nights at Fredies; entre otros.

Además, aquellos usuarios que se suscriban a PlayStation Plus tendrán la posibilidad de descargar gratis buena parte de los mejores juegos de PlayStation 4 remasterizados para Play 5.

Qué se sabía hasta hoy

En el transcurso del año, la empresa nipona supo jugar mejor que nadie con la expectativa que buena parte de los gamers del planeta tenían.

¿Cómo lo hizo? Con anuncios escuetos, la empresa brindó la información que todos querían en cuentagotas y, de ese modo, consiguió incrementar la expectativa.

Así, los meses fueron pasando y Sony se limitó a comentar cómo sería el nuevo Joystick Dual Sense 2, los avances en el audio e Inteligencia Artficial y otras características propias.

Incluso, mostró por primera vez cómo sería el diseño de la nueva consola sobre el final de un evento que contó con los primeros avances de los que serán los juegos que saldrán en un primer momento. Desde ese momento, hubo algunas supuestas filtraciones de presuntos precios que la compañía jamás confirmó.

A contramano, su máximo rival, Microsoft, aprendió de experiencias pasadas y mostró primero el diseño, luego confirmó la fecha de salida de las nuevas Xbox Series X y Xbox Series S y, por último, confirmó el valor de salida que tendrá cada una de las nuevas terminales.

El año pasado, desde Sony confirmaron que la nueva PS5 estaría disponible antes de la próxima Navidad. Por una cuestión de envíos y llegada a los distintos mercados, los tiempos se achicaron al máximo.

El fin del secreto mejor guardado por Sony en los últimos tiempos finalmente llegó a su fin.

Días atrás, el gigante estadounidense dio el primer golpe y ya confirmó que su nueva generación de consolas estará integrada por dos equipos. El modelo más económico se llama Xbox Series S y su valor alcanza los US$ 299, mientras que la versión más poderosa lleva el nombre de Xbox Series X y costará $ 499.

Luego de conocer estos precios, analistas especularo que los valores de las nuevas versiones de PlayStation serían similares.

