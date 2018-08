"Plan ₿": la idea alternativa de este gurú para resolver la crisis del dólar

Durante el "dolarazo" de ayer, las redes sociales no pararon de generar conversación social sobre el tema. Entre las muchas apreciaciones sobre la escalada del dólar, una llamo particularmente la atención: se trataba del emprendedor y gurú tecnológico Santiago Siri, que comentaba su curiosa estrategia para combatir la escalada del dólar y la inflación: que el BCRA apuesta al menos el 1% de sus reservas en Bitcoin.

"Bitcoin funcionaria como batería deflacionaria del peso. Quien observa Wall Street hoy, sabe del hambre colosal qué hay del dinero institucional para acceder a cripto. El uso de energía nuclear para minar sería con el excedente que no abastece al mercado (durante la noche)", agrego luego Siri.

Con este último comentario, daba cierre Siri a su curiosa y llamativa propuesta. Los usuarios no se quedaron callados y todos salieron a opinar, incluso algunos de los líderes del ecosistema cripto que no se tomaron la propuesta muy en serio. Muchos usuarios calificaron la idea negativamente, porque remarcaron el hecho de que el valor monetario de las criptomonedas suele fluctuar mucho. Dentro de la comunidad cripto, tuvieron criticas similares. Otros, por su lado, compararon la propuesta con el caso de los países nórdicos y la estrategia con la que se apalancaron en el petróleo.

when the acid at burning man kicks in. pic.twitter.com/6tySNhzCaJ