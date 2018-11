Pierri: “Es un momento para hacer inversiones, si uno sabe que tiene que competir”

Fundada hace 28 años, Alberto Pierri (70) define a Telecentro como una “empresa familiar” que es capaz de competir con gigantes como Telecom Cablevisión o Movistar y DirecTV “ofreciéndole nuevos y mejores servicios a la gente”.

Si se mira hacia atrás, quien hoy es el CEO de esta telco, en otras época estuvo en la línea de sucesión presidencial: de 1989 a 1999 fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación (y diputado hasta el fin de su segundo mandato, en 2001). Luego, idas y vueltas de la política incluidas, se ocupo de hacer crecer su multimedios, que incluye el canal 26 y una red que brinda servicios de televisión por cable, telefonía fija digital e internet.

Pierri está sentado en las oficinas que la telco tiene en una torre de Puerto Madero. La ventana, todo vidrio, da a un edificio en construcción. Un escritorio antigua y algunos sillones completan el fresco; en la oficina de al lado aguardan los directivos de la compañía que a la vez también son parte de la familia, su hija Silvina y su primo Sebastián, junto con el CTO, Fernando Herrera.

¿Cómo lograron hacerle frente a empresas del tamaño de Telecom y Movistar?

Siempre buscamos ser pioneros, es una filosofía en la empresa. Hace 10 años fuimos en primer operador de Triple Play en la Argentina y hoy, con el nuevo control remoto controlado por voz, somos pioneros en Internet de las cosas, nuestros clientes pueden transformar un televisor LCD o plasma en un Smart TV sin necesidad de comprar uno nuevo. Además, desde hace 52 meses que venimos liderando las mediciones que hace Netflix en cada país donde opera; acá, tenemos el servicio más rápido, según ellos; eso para nosotros es un orgullo. Además, tenemos una red Wi-Fi outdoor de 7500 puntos que nuestros clientes pueden usar para ahorrar datos.

En nuestro vocabulario no existe la distribución de dividendos, como no somos una empresa pública nos podemos dar el lujo de reinvertir el 100% de los que ganamos. Por eso, en estos últimos tres años venimos llevando a cabo un programa de inversiones para construcción de nuevas redes y la renovación del equipamiento por mas de u$s 500 millones. Creo que la Argentina está buena, a pesar de todas las situaciones que está pasando: es un momento para invertir sabiendo que también hay que saber competir.

¿Cómo se logra eso, seguir invirtiendo, con los vaivenes económicos y financieros de los últimos meses?

Si uno mira la facturación a valores constantes, reales, todas las empresas tuvieron perdidas en los ingresos, lo que llaman ARPU (N. del R.: promedio de ingresos por usuario, en inglés) ha caído producto de la devaluación, salvo aquellos que pueden decir “estamos dolarizados”, como los combustibles. Nosotros entendemos las medidas que tuvo que tomar el gobierno y nos adaptamos a la realidad, y si vamos a tener un 50% de inflación este año, no podemos trasladarselo a los clientes cuyos salarios no se actualizaron a ese ritmo; es por eso que solo aumentamos un 25% en lo que van del año.

Tuvo una larga carrera política, que incluye estar al frente de Diputados durante 10 años y una candidatura a gobernador en 2003. ¿Cómo ve el futuro de la Argentina?

Fue un accidente la política en mi caso, alguien me mostró la zanahoria y no pude irme. El futuro de la Argentina está en la educación, en los últimos años perdimos el espacio que llegamos a ocupar. Soy maestro y aunque nunca ejercí entiendo lo que significa la educación para las personas, y por eso me ocupe de fundar la Universidad Nacional de La Matanza en 1989.

Respecto al futuro del peronismo, yo ya estoy afuera, todos cumplimos ciclos en la vida, pero tengo relación con mucha gente sin importar de que partido política sea. Hablo con todos aquellos que me interesan para intercambiar ideas.

Fue político, fue y es empresario. ¿Qué le quedó por hacer?

Me faltó dedicarle más tiempo a mi familia y a mis hijos.

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma