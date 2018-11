Pidió un delivery por celular pero termino estafada por $ 200.000: qué pasó

Una joven de 24 años asegura que fue estafada cuando utilizó la aplicación Glovo para pedir que le enviaran su billetera desde la casa de una amiga.

Hace tres semanas solicitó el envío de su billetera que se había olvidado en la casa de una amiga en el barrio porteño de Palermo. Entre aquellas perteneencias tenía su DNI y sus tarjetas de crédito. Varios días después comprobó que alguien había realizado gastos por casi $200 mil en sus cuatro tarjetas de crédito.

"Me di cuenta cuando quise reservar un hotel y no pude porque no tenía fondos", dijo la víctima en diálogo con Infobae. El estafado afirma que el único momento donde se desprendió de sus tarjetas fue durante el envío y que ahí habría sido cuando el estafador aprovechó para copiar los datos de las tarjetas y el documento de identidad con los que efectuaron las distintas transacciones que incluyen pagos a Cablevisión, pasajes en micro y deudas de infracciones con el Gobierno de la Ciudad.

Fue a partir de entonces que la estafada encontró pagos de infracciones al Gobierno de la Ciudad, cobros por servicios de cable y telefonía, y liquidaciones de facturas de luz y gas. En total, con sus datos tramitaron operaciones por $198.743.

"También hay compras en Frávega y Starbucks, y hasta sacaron pasajes en Crucero del Norte (empresa de micros de larga distancia) para ir a Paraguay", agrego en diálago con medios locales.

Por lo pronto, la víctima no recibió respuestas de la empresa de la gig economy ni de la empresa de micros, aunque ya radicó la denuncia en la Comisaría Vecinal 14 B de Palermo.