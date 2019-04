Pasó de las "mesas de dinero" a explicar las Lebac por Twitter

Para los argentinos, las finanzas cada vez más son un tema de prioridad. Crisis mediante, la situación económica es compleja, por lo que es más importante que nunca tener nociones básicas sobre cómo funcionan los instrumentos y las medidas más importantes de las entidades como el Banco Central (BCRA).

En la Argentina, según la calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P), se consideró que una persona tenía “conocimiento financiero” cuando contestaba correctamente sobre tres de los cinco conceptos "claves" de la economía y las finanzas. A nivel global, sólo el 33% de las personas lo hicieron y en el caso de la Argentina, la encuesta muestra que sólo el 28% posee suficiente conocimiento financiero. Sin embargo, es uno de los países que más comprendió la noción de inflación, ya que el 65% respondió correctamente ese punto.

Algunos de los expertos decidieron "levantar el guante" y comenzaron; de diferentes maneras, a comunicar a las grandes audiencias los temas centrales de una forma sencilla y asequible. Liliana Cardone, conocida en Twitter como @liliana_cardone, es una de las expertas que decidió emprender esta tarea.

El lenguaje "millennial" con el que se comunica conocimiento financiero

Es economista (UBA) hace más de 10 años, trabajo en el Hipotecario desde 2006 y trabajo 11 años, luego en 2017 se empieza a reorientar. Siempre se dedicó a las finanzas y las inversiones. También fue parte de las "mesas de dinero", donde era analista de research. "Nunca fue en realidad el asesoramiento lo mio, pero me capacité con mucha idoneidad. Se rinde un exámen, antes era solo para fondos comunes, pero ahora es diferente", explica Cardone en diálogo con Infotechnology. "Me gustaba mucho capacitar a la gente, me di cuenta que me encantaba", dice, y ese fue el disparador para su nuevo proyecto de divulgación de las finanzas: donde uno de los campos de batalla es Twitter.

Karl, la mascota de las divertidas imágenes que explican conceptos financieros



"Llegué a diseñar cursos y quería darles un giro menos estructurado. Me entrené en coaching y me di cuenta que me gustaba mucho enseñar", explica la economista. Dice que, según su experiencia, mucha gente lee en los diarios para saber qué accion comprar. "Por eso muchas veces explico a través de las notas periodísticas, las amplío y explicó los conceptos clave que subyacen a la coyuntura", dice.

La idea nació cuando su hija pusó en el pizarrón: "Hoy pintamos". La economista inmediatamente pensó: "Hoy Letes". Y ahí surgió la idea de usar el pizarrón para explicar brevemente los aspectos claves de las Lebac, las Letes, las Leliq; como se correspondió con el capítulo inicial de este serie. El proyecto es jóven, tiene apenas pocas semanas, y pasó a Twitter luego de haber nacido a través de estados de WhatsApp.



"El personaje no es por Marx, se llamaba asi ya. Estaba ahi y lo aproveche", dice sobre el simpático canino que acompaña a las explicaciones.





"El bache en el conocimiento está. La gente se complica hasta para hacer una transferencia o trabajar con una cuenta online, la operatoria financiera básica ya complica", explica Cardone. "En un curso como los que doy lleva por lo menos dos horas con papel y hoja dar una clase, explicar, etcétera. Es importante que el usuario sepa que está haciendo, que conozca el producto. Que sepa por ejemplo como se comporta un activo. La idea es que se puedan manejar solos. La gente no sabe mas alla de un plazo fijo", reflexiona la especialista. Según cree, esa será su próxima serie donde intenterá explicar cuáles son los instrumentos más allá de los tradicionales plazos.