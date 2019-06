Papelón del gobierno: le pusieron "Falklands" a las Islas Malvinas y se volvieron virales

El diputado nacional Daniel Filmus (Unidad Ciudadadana-FPV) indicó vía Twitter el lunes que en el sitio web de la Secretaría de Cultura de la Nación un mapa se refiere a las Islas Malvinas como "Falkland Islands", la denominación que les da el Reino Unido.

"En el día que recordamos a un gran luchador por la soberanía, Martín Miguel de Güemes, la página oficial de Puntos de Cultura de la Secretaría de Cultura no se enteró que las Islas Malvinas son argentinas", posteó el ex ministro de Educación durante el ministro de Educación durante el gobierno de Néstor Kirchner y ex secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Nación entre 2014 y 2015.

En este sentido, el dirigente subió a la mencionada red social la imagen del mapa que en ese momento figuraba en la web de la secretaría que conduce Pablo Avelluto y que posteriormente fue dado de baja.

"Exigimos que se baje inmediatamente de la web de la Secretaría de Cultura ese mapa, que atenta contra los reclamos históricos de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, expresados en la Constitución Nacional, en los acuerdos unánimes del Congreso Nacional y en el corazón de todas/os las/os habitantes del país", reclamó.

Desde Cultura admitieron el error pero indicaron que el problema corresponde a Carto, la empresa española dedicada al geoposicionamiento que -dicen- publicó el mapa. Aclararon luego que lo dieron de baja y que durante hoy martes habría uno nuevo.

¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia o de perdón? Mi mamá, tendiendo las sábanas en la terraza al unísono con Doña Ñata, nuestra vecina de medianera y esposa del único médico del barrio, mientras el sol del mediodía rebota en las venas negras de brea de la azotea de la casa familiar.

"Fue un error técnico, porque la pagina está linkeada a un mapa de Carto que georreferencia los puntos de cultura. No es un mapa diseñado por la Secretaría de Cultura. De hecho, está dado de baja. Mañana (por el martes) estaría online nuevamente el sitio de puntos de cultura", comentaron, según publicó Infobae.

No es la primera vez que esto sucede: en 2017, el Ministerio de Modernización (que no existe más) llamó a las islas argentinas con el nombre inglés. Ese mismo año, en el Día del Mercosur (26 de marzo), Anses compartió en las redes sociales un mapa que no incluía a las islas. Un mes antes, la empresa estatal Radio Televisión Argentina también las llamó Falkland.