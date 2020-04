Pánico en Estados Unidos: un doctor de Yale confirmó que hay enfermos que dan falso negativo

“Solo porque el test de coronavirus dice que no tenés el virus no significa que no estás infectado o que podés infectar”, dijo un doctor estadounidense de la Universidad de Yale.

“Si tenés síntomas de coronavirus, asumí que tenés la enfermedad. A pesar de que hayas salido negativo”, dijo Harlan M. Krumholz en su columna en el diario New York Times. “Solo porque el test de coronavirus dice que no tenés el virus no significa que no estás infectado o que podés infectar”: con estos dichos, abrió su columna.

Harlan M. Krumholz es un cardiólogo e investigador en la Universidad de Yale y en el Hospital universitario de Yale. “Estuviste expuesto. Unos días después, tenés tos y te falta un poco el aire y sentís agotamiento. Te tomás la fiebre: 38 grados. Fiebre”.

El médico estadounidense plantea una situación en la que un paciente tiene los síntomas de coronavirus y primero lo testean de influenza. Luego, cuando empeora, recién lo testean para COVID-19 y el resultado es negativo:

“Sospechás que tenés COVID-19. Los días pasan y tu doctor te recomienda quedarte en casa a menos que tu condición empeore. Te sentís muy mal y finalmente, te dan una cita para ir al médico.

Te testean para saber si tenés influenza insertándote un hisopo por la nariz. Te dicen que la prueba dio negativo: no tenés la gripe. También, te dicen que están guardando los tests de coronavirus para aquellos que están en peores condiciones que vos.

Te vas a casa con los medicamentos que te dieron porque no saben qué hacer con vos. Leés sobre celebridades que dan positivo y no parecen enfermos.

Unos días después, seguís con fiebre, volvés y el doctor finalmente te testea para COVID-19: te hacen el hisopado nuevamente a través de la nariz. Te dicen que los resultados estarán disponibles en unos días, que te vayas a casa y que esperes. Volvés, y te dicen que no tenés coronavirus, ¿por qué?”

El cardiólogo afirma que “es la historia de muchas personas”. “Estas personas son dejadas en el limbo y se preguntan cuál es el siguiente paso”, escribe. La prueba es irrefutable porque si vuelve positiva, tenés coronavirus sin embargo se han detectado pacientes con síntomas que han dado negativo.

El checkeo es vía nasal y tiene una precisión de 85%: se toma una muestra de la secreción nasal. La alta demanda y la escasez de reactivos retrasan los tests. Hoy en día, el diagnóstico demora hasta 48 horas.

Todos los diagnósticos de COVID-19 se realizan con PCR, una técnica de la biología molecular que amplifica los pequeños fragmentos del virus.

“En el mundo real, la experiencia es diferente y el virus puede “perderse” dentro de la prueba”, escribió Harlan M. Krumholz para el Times.

Los falsos negativos parecen ser comunes: “No paro de escuchar historias de pacientes y de doctores sobre tests negativos de coronavirus y que luego resultan en positivos”.

“Desafortunadamente, hay poca data de los falsos negativos en la práctica clínica”, explica. Un estudio de China, encontró que el 30% de los casos dan falso negativo. Los colegas del médico estadounidense expresaron su preocupación sobre un porcentaje aún más elevado de casos falso negativo en su país.

“Estamos subestimando cómo se propaga el virus: debemos seguir lavándonos las manos, no tocándonos la cara, manteniendo la distancia social adecuada para impedir que se propague”, recomendó en su artículo.