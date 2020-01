Otro que no quiere dejarle un peso a la Argentina: "hay cada vez más impuestos y no se puede tener empleados"

El economista y docente Manuel Adorni -que fue candidato a jefe de Gobierno- publicó en la red social Twitter un mensaje que se viralizó rápidamente. Se trataba de una diatriba contra el poder recaudatorio del Estado. En particular, el economista se refirió al cordobés Emiliano Sordi, que obtuvo un premio de 1 millónes de dólares tras consagrarse campeón semipesado de artes marciales mixtas gracias a un histórico nocaut ante el veterano estadounidense Jordan Johnson, en la promocionada categoría PFL.

Luego del tuit, comenzaron a aparecer más deportistas a hablar sobre cómo es vivir la presión fiscal argentina. Sobre esto, Ardoni dijo que "no invertir en la Argentina es el lema de muchos y debería ser el de todos. Primero @emilianosordi, ahora el @peladoalmeyda y de a poco cientos de deportistas más que deciden no regalar su esfuerzo de años a la politiquería argentina".

Durante una entrevista en TyC Sports, el ex estrella de River y que actualmente se desempeña como director técnico de San José Earthquakes, habló sobre sus inversiones.

"¿Por qué dejé de invertir? Un montón de cosas pasaron, porque cuando sos dueño del lugar y tenés gente a la que vos les das trabajo, al mínimo detalle te hacen juicio, y bueno, me cansé de eso. Después, estoy dentro del 23 o 24 por ciento que paga impuesto, y lo pago con gusto, pero lo quiero ver reflejado, en algún momento quiero ver lo que pago", dijo el Pelado Almeyda, que nació en Azul (provincia de Buenos Aires) y tiene varios emprendimientos agrícolas.

Mi plata que gané con mis piernas en el fútbol la invertí en tierras argentinas. Y en un momento tuve que cerrar un tambo, que producía 8000 litros diarios de leche. Lo tuve que cerrar porque no me daba, yo estaba adentro y no daba, es así. Por ahí no era yo muy capaz de llevarlo adelante, puede ser eso también, pero hoy pienso un montón en todo eso. Aparte después tenemos cada vez más impuestos, seguimos pagando y pagando",

Hace un tiempo se generó una polémica similar. El caso de K1ng , un joven argentimo jugador de Fortnite, que ganó US$ 1 M y el Estado le cobroó impuestos.