¿Otra oportunidad? dicen que el Bitcoin puede "explotar" como en 2018 y en Argentina se puede comprar sin cepo

Los datos empiezan a sorprender al indicar que los inversores se mantienen aferrados a Bitcoin (BTC), intensificando el espíritu de Hodling, que en la jerga bitcoinera se refiere a sostener o aguantar (hold, en inglés) las reservas de la criptomoneda. Casi el 60% de la oferta de Bitcoin se ha mantenido inactiva durante al menos un año. En concreto, la firma de análisis de datos Glassnode revela que 60% del suministro del Bitcoin (BTC) ha permanecido quieto en un año, en una conducta que precedió a rally del 2017.

La última vez que se vió un fuerte interés por no vender bitcoins, el precio de Bitcoin se fue a un mercado alcista que lo llevó a alcanzar sus máximos históricos de $20.000. Este rally fue acompañado por una conducta conservadora en los inversores.

Glassnode detecta la misma conducta en la actualidad, mientras el 60% del suministro de Bitcoin no se ha movido en un año. Al momento de publicación, el Bitcoin tiene un precio de US$9.554 con una ganancia del 1.08% en las últimas 24 horas. La criptomoneda logró subir de $9,000 a $9,500 en pocas horas, después de que Goldman Sachs recomendó a sus clientes no invertir en Bitcoin. Ahora, el BTC presenta ganancias en sus gráficas semanales y mensuales con 1.08% y 3.99% respectivamente. Por el contrario, en el 2018 el nivel del suministro de Bitcoin mantenido se ubica en un 40%, con un descenso rápido que coincide con la caída del precio desde su máximo histórico.

