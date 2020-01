Oro a precio lata: El empresario que mejor se mueve en redes se hizo viral por una insólita promesa

Twitter consiguió en el transcurso del tiempo convertir en verdaderas celebridades a diferentes usuarios que, a base de conocimientos específicos o simplemente carisma, consiguieron miles de seguidores.

Suele ocurrir con economistas como Javier Milei o José Luis Espert, cuyos posteos suelen conseguir rápidamente miles de likes y retuits.

Pero también hay otro grupo de personajes que en los últimos meses consiguió una popularidad impensada.

En este último grupo se encuentra Néstor Basilotta, el dueño de la fábrica de alfajores Guaymallén, que en el transcurso de 2019 saltó a la fama a partir de diferentes videos posteados en Twitter en los cuáles se burló hasta del propio presidente estadounidense, Donald Trump.

En el arranque de este 2020, luego de conseguir una repercusión increíble con un video en el que detallo su ranking de alfajores nacionales, Basilotta consiguió hacerse viral de nuevo.

En esta ocasión fue a partir de un video que el propietario debió hacer para cumplir una curiosa promesa.

En un posteo previo, el empresario adelantó que prepara el lanzamiento del Guaymallén de Oro porque se lo piden “Los Finolis”, personas un poco más “finas” a quiénes ya mencionó en distintos videos.

Sin embargo, en ese mismo tuit Basilotta instó a sus seguidores a que la publicación, en la que aparecía un paquete de alfajor con la leyenda “Guaymallén de Oro”, debía alcanzar los 20.000 RT y 20.000 FAV!

Para su sorpresa, el posteo consiguió en poco más de diez horas unos 21.100 retutis y 59.800 likes o “me gusta”.

“Buenos días, bueno he logrado algo que no lo logra ni Donald (Trump). 25.000 RT, 60.000 Likes, en menos de 10 horas. Pero lamentablemente les tengo que informar que no les puedo hacer hoy el video del oro a precio de lata. Porque mandé al cameraman para que se vaya a comprar un smokin para la presentación acá, en Buenos Aires…se me fue a Miami, a comprar un Armani…nooo, el martes cuando venga lo hago, pero va a tener grandes problemas”, cuenta Basilotta en el video.

Media hora después de haberlo publicado, el nuevo video ya contaba con más de 7.100 reproducciones.