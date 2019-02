Ofertas en Estados Unidos: cómo aprovechar el gran día de descuentos y liquidación total

El día del Presidente o President's Day es una fecha festiva federal en Estados Unidos, que se celebra el tercer lunes de febrero. Se conmemora el nacimiento de George Washington, primer presidente de Estados Unidos y de Abraham Lincoln quien gobernó durante la guerra civil. Se trata del primer día de grandes rebajas del año, donde empiezan a aparecer las primeros grandes descuentos post fiestas de fin de año.



Durante el mes de febrero el comercio empieza a recuperarse de la falta de actividad comercial experimentada durante el mes de enero, como efecto de los gastos de fin de año. Las tiendas tienen la necesidad de abrir espacio para su inventario de primavera y las promociones del fin de semana festivo estarán enfocadas en rebajar los precios con ofertas de liquidación en ropa y mercancía de invierno. Los descuentos pueden llegar a ser muy amplios e inclusive puedes llegar a encontrar más ahorros ese fin de semana que durante la temporada festiva de fin de año.

¿Cuáles son las mejores ofertas?

Las ofertas están presentes en todas las grandes cadenas de venta de los Estados Unidos y van desde muebles y ropa hasta gadgets y tecnología.

Tecnología

Mirá también La regla del 80/20 que todos pueden usar para mejorar sus finanzas Es una de las "reglas de oro" de la estadística. Cómo se puede aplicar a la vida diaria y las finanzas para mejorar la productividad y ser más eficiente.

Google está ofreciendo descuentos de hasta 50% y 2x1 en sus celulares, específicamente los modelos Pixel 3 y Pixel 3 XL. Se puede acceder a la oferta desde este link.

Otro de los celulares más codiciados, el iPhone X, se puede conseguir por menos de US$ 700. La oferta aparece en este link. Dentro de los gadgets de Apple, quizás la oferta más llamativa es su iPad: se puede conseguir por sólo US$ 100 (aquí el link de compra).

El gigante de tecnología Amazon también se sumó a la ola de descuentos. Su apuesta más fuerte fue por los dispositivos Kindle y los Echo. El Kindle paperwhite se consigue por menos de US$ 130 (ver aquí) y el Echo Plus de segunda generación por US$ 120 (ver aquí). Otras ofertas interesantes incluyen televisores de alta gama como Samsung Smart 4K, que tiene un precio de US$ 600 (ver aquí).

Aunque las ofertas no se agotan en los gadgets. En Walmart se pueden conseguir muy buenos descuentos en consolas de videojuegos. Un caso claro es la Xbox One X, que se consigue por menos de US$ 400 (ver aquí). Target es otro de los jugadores que apostó al sector gamer, y está ofreciendo 2x1 en videojuegos.

Pero sin lugar a dudas, la promoción más agresiva fue la de Lenovo. La compañía ofrece descuentos de hasta 70% en varios de sus productos, incluidas computadoras portátiles, computadoras de escritorio y tabletas, así como accesorios para PC. Aquí se pueden ver varios de los "ofertones".

Indumentaria

La tienda de ropa Under Armour está ofreciendo descuentos de hasta 40% en diversos artículos. Ver aquí. GAP está apostando a una oferta similar. Levi's por su lado, ofrece hasta 30% de descuento (ver aquí).

Hogar

La reconocida cadena Home Depot ofrece descuentos de hasta el 35% en electrodomésticos. Esta oferta se extiende hasta el miércoles 27 de febrero por lo que hay un poco de tiempo extra para comprar. Ver aquí.

¿Cómo comprar afuera y que llegue fácil?

Hay diferentes estrategias para comprar productos de afuera y que lleguen en tiempo y forma.

Puerta a Puerta

El sistema Puerta a Puerta es una de las maneras más sencillas de conseguir productos del exterior. La idea es que los usuarios puedan comprar afuera y que el producto llegue directamente a sus hogares. Al día de hoy, el Puerta a Puerta permite:

- 12 operaciones al año por hasta US$ 50, libres de impuestos.

- Cada una de dichas operaciones no podrá superar ese monto.

- De modo que, al año, se podrá traer mercadería de afuera por US$ 600 sin tributos.

El sistema de pequeños envíos se rige por el sistema Courier (es decir, empresas como DHL o FedEx) y opera con hasta 3 unidades del mismo producto, hasta cinco compras por año, mercadería para uso personal y no comercial por hasta 50 kilos y un límite por compra de US$ 1.000 en el importe final.

Al día de hoy, el sistema requiere de una clave AFIP nivel 3 para operar.

Las empresas que se dedican al tema

En el país, hay más de una empresa que se dedica a facilitar traer cosas desde afuera. Hay diferentes propuestas para esto, todas las cuales se pueden aprovechar perfectamente para traer los productos más buscados del exterior y aprovechando las ofertas.

Grabr

https://grabr.io/



Esta aplicación permite que un comprador se ponga en contacto con una persona en el exterior para que esta le traiga sus comprar cuando viaja al país. La comisión se negocia con el viajero y ronda entre el 15 y el 20 por ciento del costo final del producto. Luego de que el viajero acepta las condiciones, el cliente compra el producto online y se lo envía. En este caso, resulta sumamente útil enviar el producto a la dirección del viajero para que lo entregue al comprador a su regreso.

Tienda Mia

https://tiendamia.com/



Este e-commerce local tiene agrega los catalogos de productos de los principales retails del mundo, incluidos eBay, Amazon y Walmart. Ellos se encargan de calcular el precio real del producto, con sus tasas y comisiones correspondientes para que no haya sorpresas al final del ticket.

AtuCasa.net

https://atucasa.net/

Una de las más jóvenes startup dedicadas al servicio de compras en el exterior. Este empredimiento argentino ofrece entregas en 5 días en la puerta de la casa. La empresa se encarga de todos los trámites y ofrecen diferentes medios de pago, desde depósitos hasta MercadoPago. Un diferencial es que permite consolidar compras en diferentes sitios de e-commerce y envíar todo al cliente en un solo paquete.