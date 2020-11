Ofertas directas: cómo comprar afuera con promociones y aprovechar los descuentos de Black Friday

Todos los años tiene lugar en los Estados Unidos el Black Friday. Es un día de ofertas cuyo concepto nació para acompañar el Día de Acción de Gracias. El término, que venía de antes, fue utilizado en relación con los descuentos por primera vez por The New York Times en 1975.

El líder de ventas online Amazon espera su mejor semana de ventas: el sitio e-commerce más ofrecerá importantes rebajas en todos los rubros. El Black Friday tendrá lugar el viernes 27 de noviembre. Sin embargo, los vendedores adelantaron las ofertas y comenzaron a vender el lunes 23.

Desde la Argentina, se pueden aprovechar las ofertas de Amazon Estados Unidos, Amazon Italia y Amazon España. Se recomienda chequear continuamente las ofertas porque los vendedores lanzarán miles de ofertas relámpago. Son ofertas y rebajas entre 20 y 60% en productos por tiempo limitado.

Todas las ofertas Black Friday 2020 en Amazon USA ingresando a este enlace.

ingresando a este enlace. Todas las ofertas Black Friday 2020 en Amazon España ingresando a este enlace.

ingresando a este enlace. Todas las ofertas Black Friday 2020 en Amazon Italia ingresando a este enlace.

Los consumidores podrán configurar para que Amazon les avise cuándo un producto entre en descuento por el Black Friday. Se debe hacer clic en el botón “Watch this deal” (seguir esta publicación) y automáticamente la plataforma lo incluye en una nueva pestaña llamada “Deals you’re watching” o “Ofertas que estás siguiendo”.

Cuáles son las ofertas

Lenovo ThinkBook: su precio es $799,99 euros pero por el Black Friday está rebajado 10%. Cuesta US$ 902,41 con envío a la Argentina y gastos de Aduana incluidos. Funciona con un procesador i5, 256 GB de disco duro y 8 GB de RAM. Tiene una pantalla de 13,3 pulgadas y 1920 x 1080. Puede comprarse acá.

Xiaomi Mi Note 10 Lite: está rebajado en un 35% y su precio final (con envío y gastos de Aduana incluidos) es de $239 euros. Cuenta con cuatro cámaras traseras de 64 megapíxeles con video 4K y cámara frontal para selfie de 16 megapíxeles. Funciona con un procesador snapdragon 730G y procesador de ocho nucleos Kyrio 2.2GHz. La batería es monstruosa: dura hasta dos días sin cargar y es de 5260mAh. Se carga de 0 a 100 en menos de una hora. Puede conseguirse acá.

Galaxy Buds+: estos auriculares Samsung están equipados con micrófono, bluetooth y tecnología AKG. Son de color blanco y su precio final (con envío y gastos de Aduana) es de $99 euros. Se compra a través de Amazon España con 16% de descuento en este link.

Aspiradora Robot Conga Serie 1090 Connected: con envío y gastos de Aduana incluidos, su precio final es $ 146 euros y está rebajada 41% por el Black Friday. Esta aspiradora barre, aspira, friega y mopa el piso. Cuenta con un cepillo espacial para mascotas y muro magnético. Es compatible con Alexa y Google Home. Se puede comprar a través de Amazon España en este enlace y llega a la Argentina sin problemas.

Apple Watch Series 4: este modelo de smartwatch de Apple mide 44 mm y es de acero inoxidable en oro. La correa viene en color piedra. Cuesta US$ 563,08 con envío a la Argentina y gastos de Aduana incluidos. Puede conseguirse haciendo clic en el enlace.

Apple Watch SE: mide 40 mm y está hecho de aluminio en oro. Cuesta $287,99 euros y está rebajado 4%. Es uno de los últimos modelos de smartwatch lanzados por la compañía. Puede conseguirse haciendo clic aquí.

Apple iPhone 11 256 GB: cuesta US$ 1.207,52 con envío a la Argentina y depósito por gastos de Aduana incluidos. Incluye auriculares, adaptador de corriente y funda de celular. ÑPuede comprarse en este link. Por el Black Friday está rebajado 4%.

Apple iPhone 11 Pro 64 GB: también está rebajado 4% y puede conseguirse a través de Amazon España por $1.004 euros. El modelo de 256 GB también está disponible y cuesta $1.167. Este es el precio final con envío a la Argentina y gastos de aduana incluidos. Puede comprarse acá.

Apple iPhone 12 128 GB: ya está disponible el iPhone 12 a través de Amazon España. Cuesta $1.259 euros con envío a la Argentina y gastos de Aduana incluidos. Se agotan muy rápidamente y hay que estar atento a reposición de stock. Puede comprarse aquí.

Gracias al Black Friday, los fanáticos de Apple podrán conseguir 4% de descuento en productos seleccionados en el sitio oficial de Amazon España. Se pueden chequear los productos en stock en este enlace.

Qué tener en cuenta antes de comprar en Amazon desde la Argentina

Hay que tener en cuenta que toda compra que se realiza al exterior tiene los dos impuestos extra de estos tiempos: el recargo del impuesto PAÍS de 30% y 35% de descuento a cuenta de ganancias. O sea que a los precios expresados hay que sumarle esos porcentajes. Igualmente, los productos indicados o no se consiguen en la Argentina o incluso con los impuestos quedan por debajo de los valores locales.

Además, las compras en dólares con tarjeta restan al cupo mensual. Si se gasta US$ 50 en una compra, solo se podrá comprar US$ 150 en el banco para ahorro. Si, por ejemplo, se gasta US$ 300, es decir el precio excede el cupo de US$ 200, el mes próximo solo se podrá comprar US$ 100.

Cómo comprar desde la Argentina

La compra debe realizarse a través del servicio Amazon Global, un servicio logístico exclusivo de la plataforma que permite comprar desde muchos lugares del mundo (Amazon.com, el de los Estados Unidos ya está habilitado). Lo interesante de esta posibilidad es que se paga todo junto, el producto y un valor estimado por deducción de impuestos de importación y trámites en la Aduana. Es decir, el precio es final. Y en caso de que esa estimación quede por encima, te van a devolver el dinero, aunque no está escrito en piedra.

Usar Amazon Global significa que no hay que pagar nada extra, no hay que avisar al Correo que hicimos una compra ni hay que ir a buscar el producto a la Aduana: el paquete llega al domicilio que indiquemos, en cualquier lugar del país.

El tiempo de espera es relativamente corto: hay casos en los que, incluso en plena pandemia, los productos llegaron en cinco o diez días. En cualquier caso, Amazon le da a sus compradores la posibilidad de seguir todo el proceso logístico. Por ejemplo, los compradores estuvieron notando que las compras en Amazon Inglaterra tardan tan solo cuatro días en llegar a Argentina.

Cuáles son los pasos a seguir

Fácil: luego de realizar la búsqueda en, por ejemplo, Amazon.es, hay que pasear por las opciones de la izquierda hasta encontrar “Envío Internacional elegible” para asegurarse así que el producto será enviado vía Amazon Global.

Hay que poner lo que queramos comprar en el carrito (no usar la opción “Comprar ahora”) y luego ir a cerrar la compra. Finalmente, se elige la dirección (o se carga la dirección como lo haríamos acá) y la opción de pago.

En el domicilio de facturación hay que poner la dirección donde llega el resumen de la tarjeta. Ah: si aparece un cartel que dice, en letras rojas, “El vendedor que has elegido para este producto no realiza envíos a Argentina”, no hay que hacerle caso porque lo suelen enviar igual.

Eso sí, es importante que el producto que se quiere comprar tenga la siguiente leyenda: “Vendido y enviado por Amazon”. La cuenta de Twitter Oportunidades Online (@OporOnlineAr) asesora a argentinos para que traigan productos del exterior sin problemas.