Ocho papas fritas y un mini bife: el almuerzo "100% barrani" que desató ira y burlas

Sigue la "moda" de desafiar el aislamiento comiendo de forma clandestina en restaurantes porteños. Las porciones de una usuaria generaron un sinfín de burlas. Mientras que el Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que, durante las últimas 24 horas, se registraron 254 muertes y 8.431 nuevos casos positivos por coronavirus, por lo que el total de infectados en todo el país asciende a 631.365 y las víctimas fatales suman 13.053, algunos personajes de Twitter suben imágenes donde "desafían" a las medidas de prevención sanitarias yendo a comer a restaurantes ilegales.

Uno de los primeros que comenzó con esta modalidad fue Carlos Maslatón, ex consejal por la Ciudad de Buenos Aires (UCeDE), que posteaba fotos en redes sociales de sus salidas a comercios clandestinos.

Rabas clandestinas, desde algún lugar de Buenos Aires, 100% barrani. Los maoístas del gobierno militan la cuarentena china. Nosotros, militamos la insurrección contra el estado opresor. Y militamos la libertad frente a la dictadura. pic.twitter.com/IgHyaxjkXm — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) July 30, 2020

Otro usuario de Twitter compartió un posteo similar. “Almuerzo 100% barrani, nada de sillas afuera”, escribió la usuaria que compartió una foto en la que se ve un pequeño bife acompañado por ocho papas fritas.

En algún lugar de Buenos Aires.

Almuerzo 100% barrani, nada de sillas afuera. Excelente atención�� @FacuuPallotta recomendación de mi querido amigo @CarlosMaslaton pic.twitter.com/IkOMA13uWs — Esmeraldita (@Esme_Espositoo) September 20, 2020

Como respuesta a la publicación viral, que parece querer desafiar el aislamiento por el avance del coronavirus en el país, hubo un sinfín de memes y burlas.

Mirá también La peor noticia: ¿el coronavirus al final viaja por el aire? El Gobierno de Estados Unidos y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reconocieron la transmisión aérea como la principal vía de contagio de COVID-19.

En algún lugar de Buenos Aires.

Almuerzo 100% barrani, nada de sillas afuera. Excelente atención. pic.twitter.com/MabF5KInJM — La Troglioneta (@troglioneta) September 20, 2020

Se hacen los rebeldes por ir a un restaurant y comer 8 papas de mierda y un pedazo de carne de 2 gramos cocinado como el culo. Patético. https://t.co/s36o5vXJ5j — Nico �� (@NikowFreak) September 20, 2020

te hacen comer adentro porque si ven los de afuera la porción miserable de comida que te sirven no pide comida nadie más https://t.co/6CURvcFozu — fsociety abrumada (@abrumada_) September 20, 2020

Amo que digan 100% barriani cuando claramente es un restaurant careta que les cobro $1200 solo las mollejas... bebé si queres algo #barriani venite a la parrillita de acá a la esquina que te atienden de 10 y te sirven porciones en serio https://t.co/DQF3Bi9UYF — Vero sin suerte ☘️ (@verigood_) September 20, 2020

Yo me pedí la opción vegetariana 200% barrani https://t.co/9jyH8Ii58B pic.twitter.com/jyuVPNgZSA — Luk (@LukkPeru) September 20, 2020

Hoy en día si te querés rebelar tenés que pagar mil pesos ocho papitas https://t.co/7tG3GGOF3a pic.twitter.com/QZBdO4Y2YJ — nachito (@nachoinventado) September 20, 2020

"Los primeros en violar las reglas fueron algunos bares porteños, tímidamente y a puertas cerradas, empezaron a correr el dato entre sus clientes más fieles. Como no paso nada, no hubo controles, no hubo clausuras, eso sirvió para alentar aperturas de restaurantes de primer nivel. La idea fue abrir las puertas, pero despistar en redes. Algunos continúan ofreciendo delivery, venden panes en sus mercaditos take away, tratan de que nada altere la rutina para el afuera. Pero hubo cambios, y no hay más tiempo para dar recetas en vivo en Instagram. Las principales aperturas clandestinas son de lugares que tienen algunos de los cubiertos más caros de Buenos Aires y sus propietarios son reconocidos chefs", explicó la periodista Graciela Moreno que cubrió la escena local de resutarantes rebeldes.

Actualmente hay 3.261personas internadas en unidades de terapia intensiva. La ocupación de camas alcanza el 65,9% en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el 60,3% a nivel nacional.