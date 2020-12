Nuevos cursos online: los piden las empresas y sirven para pelear sueldos de 6 cifras

Con el confinamiento y la pandemia de coronavirus parece un buen momento para aprender nuevas habilidades ampliamente demandadas, como la programación y las nuevas tecnologías. La programación puede ser una excelente habilidad para añadir a tu currículum. Después de todo, los ingenieros de software son tremendamente solicitados y suponen uno de los trabajos mejor remunerados de la actualidad. En Argentina, los sueldos más altos están en el sector de tecnología. Son cursos de 4 a 10 semanas que puedes realizar de forma gratuita desde la plataforma educativa de origen. La mayoría de los cursos están pensando para usuarios sin conocimiento previo.

Competencias digitales: conceptos y herramientas básicas

Los continuos cambios tecnológicos, sobre todo en aquellos aspectos vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hacen que las personas tengan la necesidad de actualizarse de forma continua para que sus conocimientos no queden obsoletos. En este contexto, para las empresas se convierte en algo imprescindible disponer de profesionales que tengan las competencias necesarias para ejercer con éxito las actividades que requieren en su lugar de trabajo.

El curso, basado en las experiencias previas y el syllabus de ECDL (European Computer Driving Licence) consta de 3 cursos que ofrecemos bajo el título general “Competencias digitales” están destinados a personas sin conocimientos de ofimática o a personas con unas competencias digitales básicas y que deseen mejorar sus conocimientos de ofimática para ser más eficientes en sus estudios o en su trabajo, o bien quieran aumentar sus perspectivas laborales. En este curso, se trabajan 4 temas: Conceptos, uso del sistema operativo, internet y Seguridad informática.

Aquí se hacen las inscripciones

Introducción a la programación con Python

Este curso ofrece un ágil acceso a los conceptos básicos de programación utilizando el lenguaje de programación Python en su versión 3.0. Python tiene una sintaxis sencilla y compacta. Esto permite aplicar rápidamente los conceptos aprendidos en los distintos aspectos de la vida. El curso no requiere conocimientos previos de programación y utiliza sólo matemática básica. Cualquier persona con un manejo de informática moderado podrá ser capaz de dominar los materiales que se presentarán.

Imprimiendo en 3D

El curso está pensando para los usuarios esta tecnología, en constante cambio, que está llamada a revolucionar el mundo productivo y las relaciones comerciales en un corto espacio de tiempo. La liberalización de algunas patentes y el descenso del coste de las impresoras están acercando la impresión 3D a casi todas las personas. Desde sus inicios en los años ochenta del siglo XX, la impresión 3D ha ido perfeccionando tanto la propia impresora como diversificando los materiales que pueden emplearse. Por esta razón, se propone este curso para conocer las herramientas básicas de este proceso aditivo de fabricación de objetos desde un soporte digital (dibujos realizados con algún software: Blender, SketchUp, etc.), animado con ejemplos para que los usuarios pueden llevarlos a cabo (piezas de drenes, etc.). Este curso se plantea como la primera aproximación a este mundo de la impresión 3D con vistas a profundizar en posibles futuros MOOCs ("Construcción de drones apoyándose en impresión 3D", "Diseño avanzado con softwares para impresión en 3D", etc.).

Fundamentos de Blockchain

La tecnología blockchain está revolucionando los sistemas de información y la forma como transferimos valor por internet, abriendo un nuevo abanico de oportunidades para mejorar organizaciones, eliminar intermediarios y diseñar modelos de negocio más eficientes. Con la llegada de Bitcoin y los criptoactivos, también llegó la oportunidad de utilizar una nueva tecnología que nos permite reducir costos y optimizar procesos organizacionales, generado una ventaja competitiva para los individuos y organizaciones que logren adaptarse primero. En este curso, se explica en detalle qué es Bitcoin y la tecnología blockchain, además de las principales aplicaciones de esta tecnología y los retos existentes para lograr su adopción.

