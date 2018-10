Nuevo evento de Apple: qué van a presentar y cómo comprar de todo

El gigante tecnológico Apple realizará el segundo keynote del año en el que, según se especula, presentaría los nuevos modelos de iPad Pro y MacBook.

El evento, que se realizará en la Academia de Música de Brooklyn, ubicada en Nueva York, comenzará a las 10 de la mañana (11 hora argentina), y se podrá disfrutar desde el siguiente link (desde un navegador compatible en PC, Mac, iPhone o iPad).

En caso de contar con Windows 10, los fanáticos podrán ingresar desde Edge, mientras que en Mac e iOS desde Safari.

En caso de contar con Apple TV, los interesados podrán observar el evento desde la app Apple Events.

En esta ocasión, los directivos de la firma decidieron invitar a la prensa con un curioso mensaje “There’s more in the making”, que podría traducirse como “Hay más en marcha” al hacer referencia a los nuevos productos.

La prensa especializada aguarda también que se conozca el nuevo iPad Pro, la esperada nueva generación de tabletas. En ese sentido, se especula que estos nuevos productos adoptarán la tecnología Face ID, para poder ser desbloqueadas mediante el rostro del usuario.

La prensa también cree que la firma de Cupertino presentará una nueva versión del MacBook y una nueva generación de Mac Mini.

El año pasado, el propio Tim Cook, CEO de la firma deslizó que “nuestros clientes han encontrado un montón usos creativos e interesantes para la Mac Mini. Y si bien no es momento de compartir ningún detalle, planeamos que siga siendo parte importante de nuestra línea de productos en el futuro”.

Por tal motivo, muchos rumores hablan de que la nueva Mac Mini presentaría una actualización del procesador. Actualmente, este dispositivo posee procesadores Core i5 o Core i7 de doble núcleo. Las especulaciones apuntan que Apple incluiría, por ejemplo, procesadores Core i5-8400 y Core i7-8700 de octava generación, con CPU de seis núcleos.

Otros trascendidos deslizan que la empresa transformaría la Mini en un modelo Mini Pro, dirigido principalmente a profesionales que pretenden conservar su pantalla y accesorios. De esa forma, la empresa actualizaría también las opciones de almacenamiento y no solo el procesador.

En septiembre pasado, la empresa de la manzanita mostró oficialmente sus nuevos iPhone y Apple Watch