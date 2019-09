Nuevo día de super ofertas en Amazon: así se pueden aprovechar en Argentina y comprar más barato

Cada vez es más difícil encontrar tecnología a buen precio en el país. Luego de la devaluación que sufrió la economía argentina vuelve a ser necesaria la creatividad a la hora de comprar artículos con precios ligados a la divisa norteamericana.

Uno de los segmentos más golpeados es el de tecnología, tanto en precio como en disponibilidad, ya que los productos como televisores, computadoras y celulares sufrieron un aumento súbito y pronunciado (se estima que las notebooks podrían haber subido hasta 30% por efecto directo de la devaluación post PASO).

Sin embargo, existen forma de sortear parte de la crisis y conseguir productos de tecnología a buenos precios. Una de ellas es a través de promociones y rebajas en comercio electrónicos internacionales que, por tener una menor tasas de impuestos y no pagar derecho a exportación (entre otras cosas), suelen tener un precio considerablemente menor. Ese es el caso de la nueva oferta de Amazon en España, que está ofreciendo varios productos de tecnología de consumo a precios considerablemente menores que los locales.

Las mejores ofertas

Televisor UHD 4K LG 49UM7100

Se trata de un modelo de 49 pulgadas de LG que además de sistema Smart TV, integra Inteligencia Artificial de la mano de los asistentes virtuales de Google y Amazon Alexa, con los que podrás no sólo cambiar de canal o controlar el volumen con tu propia voz, sino también buscar información por Internet o gestionar tus dispositivos inteligentes compatibles.

El precio es de 629 euros, pero con el descuento de 141,36 € (22%) el precio final es de $ 30,564.

Apple iPad Mini 4 128GB WiFi + 4G

Es la versión dotada de 4G (LTE, acceso a datos mediante tarjeta SIM) y WiFi, con 128GB de memoria interna, un capacidad se podrá aprovechar bien teniendo en cuenta que los iPad no tienen ranura de expansión.

El precio final original es de 559 euros, pero cuenta con un descuento de 168,02 € (30%) así que el precio final es de 390 euros (o lo que es lo mismo $ 24,464)

Lavadora Samsung WW90K5410

Es un dispositivo con una alta capacidad de carga, pero que también es eficiente energéticamente. Se trata de un modelo con clasificación energética A+++, que ofrece una capacidad de 9 kilos y utiliza la tecnología EccoBubble para obtener mejores resultados en agua fría, así como la opción de realizar un prelavado con burbujas para luchar contra las manchas más difíciles. Tiene 14 funciones diferentes.

Se consigue en tiendas españolas online con 30% de descuento y a 180 euros ($ 11,290)

Zapatillas DC Shoes Crisis WNT

Son zapatillas DC Shoes realizadas en ante resistente al agua, pero que destacan especialmente por su interior, que utiliza un forro Sherpa para mantener tus pies bien protegidos contra el frío y la lluvia.

Su precio oficial es de 110 euros y en Spartoo se encuentra a 66 euros. 60% de descuento. Ahorra 66 euros.

¿Cómo se compra desde Argentina?

Se pueden usar las ofertas desde la Argentina a través de la reglamentación del sistema Puerta a Puerta (que maneja el Correo). La resolución establece que la cantidad y el monto de las compras exentas de impuesto será elevado, de un único envío anual de US$ 25, a 12 envíos de US$ 50 cada uno en el mismo período.

Por otro lado, la cara “B” de los pedidos, el sistema de pequeños envíos y que se rige por el sistema Courier (es decir, empresas como DHL o FedEx), no va a sufrir modificaciones, por lo que seguirá operando hasta ahora: hasta 3 unidades del mismo producto, hasta cinco compras por año, mercadería para uso personal y no comercial por hasta 50 kilos y un límite por compra de US$ 1.000 en el importe final.

Para algunos usuarios esto supone una limitación, tanto por los tiempos de entrega (que pueden ascender hasta los 30 días y siempre hay que tener en cuenta las particularidades de la logística nacional).

Pero hay alternativas. Se trata de emprendedores locales que ayudan a hacer los trámites y financiar los costos. Es una buena alternativa, acaso más costosa, para desligarse pero asegurarse que los paquetes llegan.

Uno de ellos es ATuCasa. Se trata de un emprendimiento 100% argentino que promete facilitar la intermediación entre los e-commerce internacionales, principalmente aquellos con casa matriz en los Estados Unidos y China, y los consumidores argentinos. "Tenemos un sistema express que permite que los pedidos lleguen en cinco días; hacemos acopio en nuestro depósito en Miami. Además, tramitamos todos los trámites de importación para que el cliente no tenga ninguna carga burocrática y el proceso sea más simple", dijo oportunamente Mario Celada, uno de los emprendedores detrás del proyecto.

La plataforma, asimismo, también ofrece un panel de control donde el usuario puede ver el estado de su paquete, fotos y otros datos útiles como el peso y la fecha de entrega en destino. Aquí detallamos el funcionamiento de la plataforma en 2018.

El otro es Grabr, a plataforma, que está disponible para iOS y Android, que funciona conectando compradores y viajeros.

Quienes hagan sus compras a través de Grabr, no tendrán necesidad de hacer nada para encontrar las ofertas, sino que los viajeros serán quienes se encarguen de conseguir los productos mientras duren los días de descuento. Pedir por esta plataforma no es díficil: sólo hay que copiar el link del producto en oferta de Amazon y pegarlo en Grabr.io.

La forma de pago se puede aprovechar para contrarrestar las constantes e imprevisibles subas del dólar, ya que se puede hacer el pago en pesos y hasta en 12 cuotas con tarjetas locales, con una tasa de conversión de dólares a pesos conveniente y con intereses accesibles.

También se sumó la opción de pago en efectivo (lo que permite asegurarse la cotización del dólar del día de la compra) a través de Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express.

Por último, también existe la opción de la empresa TiendaMIA desde la cual se puede pedir productos y que lleguen directamente a la puerta de la casa.