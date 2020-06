Nueva gripe porcina pone en vilo al mundo: por qué podría ser una nueva pandemia

La comunidad científica de China alertó sobre una nueva cepa del virus de la gripe porcina H1N1 transmisible a humanos en China. La cepa de H1N1 es común en las granjas porcinas en el país desde 2016 pero los científicos instaron a controlar de manera inmediata para evitar otra pandemia.

El virus de la gripe porcina comenzó a propagarse silenciosamente entre los trabajadores de las granjas. La enfermedad se replica en las vías respiratorias humanas aunque hasta ahora ha infectado a algunas personas sin causar estragos, los expertos en salud temen que podría mutar rápidamente.

El estudio oficial publicado en la revista “Proceedings of the National Academy of Sciences” encontró que el 10,4% de los trabajadores y el 4,4% dieron positivo para G4 EA H1N1, y que los trabajadores de entre 18 y 35 años dieron positivo a una tasa más alta: 20,5%.

En 2009, la gripe H1N1 fue letal y 285 mil personas fallecieron por la enfermedad. La cepa más reciente fue denominada por los científicos como G4 EA H1N1.

Los científicos chinos publicaron un estudio en el que concluyeron que “la cepa G4 tiene las características de un virus pandémico”. Urgieron que se realice un seguimiento de las poblaciones humanas que están en contacto con las granjas.

“Sería aconsejable prestar mucha atención al virus”, dijo Ian H. Brown, el jefe del departamento de Virología de la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal de Gran Bretaña y uno de los dos científicos que revisaron el artículo antes de su publicación.

El estudio fue una colaboración entre agencias gubernamentales en China, incluyendo el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, así como la Organización Mundial de la Salud, científicos de varias universidades de China y la Universidad de Nottingham en Gran Bretaña.

El estudio fue enviado a revisión a principios de diciembre, semanas antes del brote de coronavirus en la ciudad china de Wuhan comenzó a hacer titulares mundiales. El siguiente paso de la investigación es averiguar si alguno de los trabajadores infectados en las granjas porcinas podría haber contraído el virus de otro trabajador, como también si alguno de ellos pudo contagiar a sus familias.

"Es un estudio muy importante, y el virus parece bastante peligroso", dijo el Dr. Huang, director de la División de Enfermedades Infecciosas Pediátricas del Hospital Universitario Nacional de Taiwán. "Tenemos que preocuparnos por cualquier enfermedad con el potencial de propagar de humano a humano". El virus G4 EA H1N1 es un problema creciente en las granjas porcinas y la circulación debe monitorearse para que no desemboque en una pandemia mundial.